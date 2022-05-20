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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç arabulucular yemin etti

İHA

Genç arabulucular yemin etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Akran Arabuluculuk Derneği (AKRANDER) ve Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle başlayan “Okulda Akran Arabuluculuğu Barış Yapıcı Lider Öğrenci Yetiştirme Projesi”nin yemin töreni yapıldı.
Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (AKSEM) gerçekleşen yemin töreninde; Atakum ilçesindeki lise ve ortaokullarda eğitimlerini tamamlayan toplam 239 akran arabulucu barış lideri yemin ederken kendilerine başarı belgeleri takdim edildi. Projede OMÜ’yü Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kumcağız ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencileri temsil etti.

Kasik: “Akran arabuluculuğu, öğrencilerin öz denetim ve sorumluluk duygularını geliştiriyor”
Tören programında protokolün selamlama konuşmalarının ardından söz alan Proje Koordinatörü Uzman Psikolojik Danışman Naciye Çavuş Kasik, akran arabuluculuğunun önemine değinerek “Okulda Akran Arabuluculuğu Barış Yapıcı Lider Öğrenci Yetiştirme Projesi; okullarda şiddetin önlenmesi, çatışma ve anlaşmazlıkların müzakere edilerek barışçıl yollarla çözümlenmesi amacıyla öğrencilerin akran arabulucu olarak yetiştirilmesini amaçlıyor. Arabuluculuk okulda öğrenciler arasında yaşanan anlaşmazlıkları öğrencilerin, yine kendi akranlarından olan arabulucu öğrencilerden yardım alarak konuşup bu sorunlara bizzat çözüm yolları bulduğu ve dolayısıyla öz denetim ve sorumluluk duygularını geliştiren bir yöntem. Akran arabulucuları adil ve tarafsız olan, etkili iletişim becerileri eğitimini tamamlayarak arabuluculuk konusunda bilgi ve beceriye sahip öğrencilerden oluşmakta” dedi.
Koordinatör Kasik, okullardaki arabuluculuk uygulamasının; öğrenci anlaşmazlıklarında okul yönetimi ve öğretmenlerin müdahalesi olmadan öğrencilerin kendi akranlarının desteğiyle kendi çözümlerini bulmaları açısından çok geliştirici ve etkili bir uygulama olduğunu vurguladı.

Kumcağız: “Gençlerin, yaşadıkları sorunları müzakere ederek çözebilecekleri kanaatindeyiz”
Projenin eğitim danışmanı ve OMÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kumcağız ise 3 kurumun sinerjisinden doğan projede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrenciler ile birlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu belirterek, “Projemiz sivil toplum kuruluşu olan AKRANDER, Atakum Millî Eğitim Müdürlüğü ve Üniversitemiz iş birliği ile gerçekleşmesi bakımından önem arz etmekte. Bu projede anlaşmazlık ve çatışma yaşayan gençlerin, sorunlarını barışçıl bir şekilde nasıl yönetebilecekleri ve kendi lehleri doğrultusunda çözüme kavuşturabilecekleri konusunda beceri kazanmaları ve kazandıkları becerileri içselleştirerek yaşamlarına uygulamalarını hedefledik. Bu sayede bugünün gençlerinin ileride yetişkin olduklarında öncelikle eşleriyle, meslektaşlarıyla ve iletişim kurdukları diğer bireylerle yaşadıkları sorunları müzakere ederek çözebilecekleri kanaatindeyiz. Bu bağlamda projenin, bireylerin psikolojik iyilik hâlinin artırılmasına ve toplum barışına katkı sağlayabileceği söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Pek çok değerin öğrencilerce benimsenmesi hedeflendi
Proje kapsamında Atakum ilçesindeki lise ve ortaokullarda tamamlanan eğitimlerde; barış, diyalog, empati, anlaşma, uzlaşı, uyum sağlama ve bu yolda çalışma, birliktelik gibi değer ve meziyetlerin okullarda problem çözme vasfı olarak öğrencilere kazandırılması ve gelecekte müzakereci arabulucu kişiler olması hedeflendi. Bu çerçevede okullarda akran arabuluculuğu odaları oluşturularak öğrencilerin uygulama yapmaları kolaylaştırıldı. Yanı sıra da 20222023 eğitim yılında akran arabulucu öğrencilerin, okullarında akranlarının anlaşmazlık ve çatışma durumlarında kendi çözümlerini bulmalarını kolaylaştıran arabuluculuk faaliyetlerini yürütmeleri planlandı.
Program sonunda yemin eden öğrenciler, başarı belgelerinin sahibi oldu.

Atakum protokolü de törende yer aldı
Yemin töreninde; Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, AKRANDER Başkanı Necdet Göğüsdere, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığından Hâkim Nurşen Kaynar ile Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Nuray Kahraman ile öğrenciler katıldı.

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