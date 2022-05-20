Kentsel dönüşüm maddesi meclisten geçti Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Karar Toplantısı

Samsun’da, İlkadım ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kadıköy, Anadolu ve Zeytinlik Mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında uygulanacak ilave nazım ve imar planı teklifi Samsun Büyükşehir Belediye meclis toplantısında tartışıldı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Karar Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 52 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Kadıköy, Anadolu ve Zeytinlik Mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında uygulanacak ilave nazım ve imar planı teklifi görüşüldü.

Mecliste söz alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, burada yapılacak imar planı ile yüksekliği 6 kat olan konutlar sonrası yaklaşık 2 bin 700 hanenin kentsel dönüşümden yararlanamayarak boşta kalacağını belirterek, maddenin ya reddini ya da bekletilmesini talep etti.



“Bu mahallelerdeki insanlar da kentsel dönüşüm istiyorlar”

Kadıköy, Anadolu ve Zeytinlik Mahallelerinde yaşayan kişilerin de kentsel dönüşüm istediğini, kimsenin boşta bırakılmaması için de kat hakkının 6’dan fazla olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Meclis toplantılarında grup olarak siyasi alınan kararlara iştirak etmiyorum. Prensip olarak doğru bulduğum işlere evet dedim, yanlış olanlara da karşı çıktım. Bizler seçildik ve bundan sonra olması gereken halkın menfaatine olan meselelerde halkın yanında olmaktır. Anadolu, Zeytinlik ve Kadıköy Mahalleleri de ‘riskli bölge’ kapsamına alındı. Bu bölgede yaşam kalitesi çok düşük. Dar sokaklardan oluşan bir bölge. Biz şehri yönetenler, ‘burada yaşanmaz, burayı yaşanır hale getirelim’ dedik. İnsanlar bir şekilde oralarda yaşıyorlar. ’Yaşanmaz’ diyen biziz. Bu insanların da buranın yaşanır hale gelmesine karşı bir tavırları yok. Buradaki insanlar kentsel dönüşüm sonrası boşta kalmaktan korkuyorlar. Kimseyi mağdur etmemek adına çözüm bulmalıyız” dedi.



“Hesaplamalara göre 4 bin 500 konut öngörülüyor, 2 bin 700 hane boşta kalıyor”

Söz konusu mahallelerde 2 bin 700 hanenin kentsel dönüşüm kapsamı dışında kaldığına dikkat çeken Başkan Demirtaş, “Canik’te Gaziosmanpaşa’daki kentsel dönüşümde 8+1 kat yüksekliği, bizim ilçemizdeki söz konusu mahallelere ise 6 kat yükseklik vermişiz. Bunun bir ölçüsü olması lazım. Adaleti tesis etmemiz gerekir. Hepsi aynı bölgenin insanı. Bir çözüm üretmeliyiz. Şu anda bu bölgede 7 bin küsur konut var. Hesaplamalara göre 4 bin 500 konut öngörülüyor. 2 bin 700 hane halkı boşta kalıyor. 20 bin nüfusu 12 bine düşürüyoruz. Eğer maddeyi kabul edersek boşta kalan hane halklarını nasıl seçeceğiz? Bir orta yol ve çözüm üretelim. Bakanlığın böyle uygun görüldüğü söyleniyor. Kararı alan biziz. Ben de gelirim gerekirse bakanımıza hep beraber gidelim, durumu anlatalım. Bakan bey de bizim bölgemize geldi ve bilgi sahipliği var. Bence bağcıyı dövmek yerine üzüm yemek şeklinde bir yaklaşım daha güzel olacak. O nedenle bu maddenin reddi veya bekletilmesini öneriyorum” diye konuştu.



“Talepler, iletilecek”

Başkan Demirtaş’ın ve mahallelilerin taleplerinin ilgili yerlere iletileceğini belirten Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyemiz iş birliğinde Samsun'da kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Canik’teki mahallede yapılan çalışmada kat 1314 kattan 9 kata indirildi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın ilçenin başkanı olması ve konu hakkındaki bilgisine dayanarak talebinin haklı olduğunu söylemek istiyorum. Bizatihi başkanımıza bu konuyu ileteceğim. Bir aksilik olmasaydı geçen hafta sonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Samsun’da olacaktı. Programları değişince gelemedi. İleriki bir dönemde bakanımız Samsun’a gelecek. Bakan bey geldiğinde Başkan Necattin Demirtaş da yapılacak görüşmelere katılıp, fikirlerini paylaşabilir. Bu maddeyi mevcut haliyle oylarınıza sunuyorum” şeklinde konuştu.

Söz konusu maddeye İYİ Parti, CHP ve SP ‘ret' oyu verdi, MHP ise ‘çekimser’ kaldı. Madde, AK Parti'li üyelerin ‘evet’ oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan meclis toplantısı öncesi mahalleleri ile alakalı alınacak kararı merak eden mahalle sakinleri toplantının yapılacağı meclis binasının önüne geldi. Zabıta ve polis ekipleri bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik tedbiri aldı. Meclis başlayınca mahallelerin muhtar ve temsilcileri meclisi yerinde takip etti. Meclis öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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