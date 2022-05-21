Pikaba çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ali Kale Caddesi Yakup Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan Ali Kale Caddesi’ne çıkan Ramazan Günyeli'nin(25) kullandığı 55 JP 731 plakalı motosiklet, caddede seyir halinde olan Şükrü D. idaresindeki 55 JN 333 plakalı pikaba çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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