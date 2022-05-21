Bu da uçan muhtar

Samsun’da muhtarlık yapan 42 yaşındaki Gökhan Özay, yamaç paraşütünü ustalıkla kullanıyor. Türkiye’de yamaç paraşütü sporunu yapan tek muhtar olduğunu iddia eden Özay, bu sporu herkese öneriyor.

Gökhan Özay, 2009 yılında Bafra’nın Altınyaprak Mahallesi’nde muhtar seçilerek Bafra'nın en genç muhtarı oldu. Akabinde 13 yıldır mahallenin muhtarlığı yürüten Özay, şimdilerde ise yamaç paraşütü sporculuğuyla dikkat çekiyor. Belirli eğitimler aldıktan sonra yamaç paraşütü sporcusu olan Özay, hem muhtarlık hem de yamaç paraşütçüsü olduğunu duyanlardan olumlu dönüşler aldığını söyledi.



"Bu sporu yapan muhtar yok"

19 Mayıs kutlamalarında Canik Gültepe mevkisinde diğer yamaç paraşütçüleri ile birlikte gösteri yapan Muhtar Özay, spora 3 yıl önce başladığını söyledi. Özay, "Bafra Hava Sporları Kulübü’nde eğitim aldıktan sonra başlangıç pilotu olarak bu spora başladım. Hala da 3 yıl boyunca değişik tepelerde uçuyoruz. Türkiye’de benim araştırmalarıma göre bu sporu yapan muhtar yok. İlk olarak biz yaptık. Bafra’da olsun Samsun merkezde olsun çok güzel tepkiler alıyorum. Bugün de burada etkinlik var. Çok güzel bir ortam eşliğinde uçuyoruz" dedi.

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