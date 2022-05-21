Vali Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı” STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 7. Genel Meclis Toplantısı’ Samsun’da yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı” STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 7. Genel Meclis Toplantısı’ Samsun’da yapıldı

İHA

Vali Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı” STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 7. Genel Meclis Toplantısı’ Samsun’da yapıldı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılık, kadına yönelik şiddet, eğitim sorunları gibi pek çok konunun aile kavramının dejenerasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.
Vali Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleriyle birlikte, 2122 Mayıs 2022 tarihlerinde Samsun Valiliği ev sahipliğinde, Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği (KATEDER) iş birliğiyle düzenlenen ‘STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 7. Genel Meclis Toplantısı’nın açılışı yapıldı.

Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı”
Aile konusunda ortaya koymuş olduğu proje ve çalışmalarını ilgiyle ve yakinen takip ettiği TÜRAP’ın üyelerini, Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı Samsun’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TÜRAP’ın aile kurumu ve bireylerine yönelik faaliyet gösteren STK’lar arasında iletişim ağı kurarak aile statüsünün yükseltilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, “Aile haftasında TÜRAP’ın toplantısının Samsun’da gerçekleşmesi ayrı bir güzellik oldu. TÜRAP’ı oluşturan dernekler sadece kadın derneklerinden oluşmuyor. Erkekler de var. Aile hepimizi ilgilendiren bir husus. Aileyi önemsiyor ve kadim medeniyetimizdeki yerini biliyoruz. Aile kavramının olmazsa olmaz olduğunun bilincindeyiz. Şu anda konuştuğumuz birçok konunun da aile kavramının dejenerasyonundan aslında birer sonuç olduğunu da biliyoruz. Bunlar bağımlılık, kadına yönelik şiddet, eğitim sorunları gibi pek çok konu maalesef aile kavramının dejenerasyonun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu manada kamu STK işbirliği ile birçok çalışma yapabiliriz. TÜRAP’ın aile konusunda Samsun’da yaptığı toplantıların da bu dejenerasyonun önüne geçmede önemli bir rol alacağını düşünüyorum” dedi.

Gözgeç: “Toplumun temel taşı ve ana birimi sağlıklı ve güçlü bir ailedir”
Toplumun en temel taşının aile olduğunun altını çizen AK Parti Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Toplumun temel taşı, ana birimi sağlıklı huzurlu ve güçlü bir ailede sağlıklı ve güçlü bireyler yetişir. Sağlıklı aile; ailede tüm bireylerin hak ve sorumluluk dengesinin olduğu, ailenin durumuna ve şartlarına göre her bireyin sorumluluğunu bildiği bir ailedir. Güçlü aile ise sorunlarla karşılaştığı zaman sorunları çözme kapasite yüksek olan aile demektir. Böyle bir ailede sevgi, şefkat, merhamet, dayanışma ve paylaşma vardır. Bizim kadim medeniyetimizin kodlarında da böyle bir aile var. Böyle bir ailede yetişen bireyler de aslında güçlü bir toplum ve sağlıklı bir toplumu oluşturuyor. Türkiye Aile Platformu’nun yapacağı çalışmaları o nedenle önemsiyorum” diye konuştu.

Başkan Demir: “Aile yoksa medeniyetten bahsetmek mümkün değil”
Medeniyetlerde ailelerin çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugün dünyada yaşanan kaosun nedeni aslında başka toplumlarda aile çekirdeği mekanizmasının dağılmasından kaynaklanıyor. Nüfus müthiş bir şekilde değişiyor. Bir kısım ülkelerin nesli kendinin ismini aldığı ırksal ismi değişiyor. Bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. En çok dikkat etmemiz gereken konu aile. Aile yoksa medeniyetten bahsetmek mümkün değil. Tamamen bireyseli nefsi bireylerden oluşan topluluklara dönüşürüz ki nereye gideceğimizi, istikametimizi ne belirlemek mümkün ne var olmak mümkün ne de gelecek noktasında ne de insan ve insana bağlı değerler üzerinden strateji üretmek mümkün. Bizim değerlerimizi bir düşünün. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
TÜRAP Genel Koordinatörü Funda Akyol ise “Bu bizim 7. genel meclis toplantımız. 2012 yılında kurulan platformumuz 10. yılını tamamladı. Aslında bizim geleneğimiz 1970’li yıllara dayanıyor. Sivil toplum alanında örnek değerli büyüklerimizin yaptığı çalışmalar, iletişim, istişare ve iş birliği odaklı çalışmalar kurumsal bir çerçeveye 2012 yılında kavuştu. O günden beri de aile kavramına destek vermek için çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplantıda ayıca Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Hamdiye Katipoğlu söz alarak dernekleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından TÜRAP 7. Genel Meclis Toplantısı içerisinde yer alan konu başlıkları hakkında uzmanlar tarafından sunum ve bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir: “Türkiye’nin en iyi gastronomisi Samsun’da” Türk Mutfağı Haftası
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Türkiye’nin en iyi gastronomisi ...
Uzmanından ‘hamile yogası’ tavsiyesi
YEREL HABERLER Uzmanından ‘hamile yogası’ tavsiyesi
Bu da uçan muhtar
YEREL HABERLER Bu da uçan muhtar
Çerkesler atalarını andı Denize kırmızı karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Çerkesler atalarını andı Denize kırmızı karanfil ...
Samsun'da Merve Özbey rüzgarı
YEREL HABERLER Samsun'da Merve Özbey rüzgarı
Pikaba çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pikaba çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Ara sokaktan çıkan motosiklet, pikaba hızla çarpıyor
YEREL HABERLER Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Ara sokaktan ...
Profesör gizemli mağarayı inceledi: “Önemli bir mağara, bölgemize zenginlik katacak” “Dışarıdan aydınlatma suretiyle içeri girmeden içerideki bazı şekiller görülebilir”
YEREL HABERLER Profesör gizemli mağarayı inceledi: “Önemli bir ...
Çarşambalılar Derneği ‘Çanakkale'nin Evlatları’nı ağırladı
YEREL HABERLER Çarşambalılar Derneği ‘Çanakkale'nin Evlatları’nı ...
Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsa adli ...
Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Silahla yaralamada aracı kullanan yakalandı
YEREL HABERLER Silahla yaralamada aracı kullanan yakalandı
'Kılavuz Ormanı' mesire alanı oluyor Havza mesire alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER 'Kılavuz Ormanı' mesire alanı oluyor Havza mesire ...
Kentsel dönüşüm maddesi meclisten geçti Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Karar Toplantısı
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm maddesi meclisten geçti Samsun ...
YKS seminerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER YKS seminerine yoğun ilgi
Alerjik astım hastalarına polen uyarısı
YEREL HABERLER Alerjik astım hastalarına polen uyarısı
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Tarım arazilerinin kullanımı hakkında protokol imzaladı
YEREL HABERLER Tarım arazilerinin kullanımı hakkında protokol ...
Genç arabulucular yemin etti
YEREL HABERLER Genç arabulucular yemin etti
Oğlundan aldığı karaciğer ile hayata tutundu Karadeniz tarihinde ikinci kez canlıdan canlıya karaciğer nakli
YEREL HABERLER Oğlundan aldığı karaciğer ile hayata ...
KAPIKAYAFEST çok renkli geçecek
YEREL HABERLER KAPIKAYAFEST çok renkli geçecek
Havza’da Bayrak Yürüyüşü ve ilk miting coşkusu
YEREL HABERLER Havza’da Bayrak Yürüyüşü ve ilk miting coşkusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.