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Başkan Demir: “Türkiye’nin en iyi gastronomisi Samsun’da” Türk Mutfağı Haftası

İHA

Başkan Demir: “Türkiye’nin en iyi gastronomisi Samsun’da” Türk Mutfağı Haftası

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye'de ‘gastronomi merkezi’ olarak belirtilen iller var. Kimse kusura bakmasın Türkiye’nin en iyi gastronomisi, en derin en geniş yelpazede Samsun’da” dedi.
2127 Mayıs 2022 tarihleri arasında kutlanacak olan ‘Türk Mutfağı Haftası’nın açılış programı Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası önünde yapıldı. Alanda Samsun mutfağından Türkiye ve dünyaya yayılmış lezzetlerden Bafra nokulu, Bafra pidesi, Çarşamba pidesi, Terme pidesi, Çarşamba kıvratması, yaşkuru kıvratma, lahana, tarhana, keşkek, çalkalama gibi yemekler de yapılıp, ikram edildi.

Vali Dağlı: “Antalyalıyım ama Karadeniz mutfağına hemen alıştım”
Akdeniz Bölgesi insanı olmasına rağmen damak zevkinin Karadeniz mutfağına hemen alıştığını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Türk mutfağının ne kadar önemli ve zengin olduğunu biliyoruz ama belki anlatamıyoruz. Bu maksatla yola çıkıldı ve güzel bir başlangıç. Faydalı olacağına inanıyoruz. Derneklerimizin, aşçılarımızın emekleri var. Yöresel yemeklerimizin hazırlanmasına emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Türk yemeklerimiz gerçekten güzel, Samsun yemeklerimiz de çok güzel ve damak tadımıza da çok uyuyor. Ben Antalyalıyım, Karadeniz mutfağına hemen alıştık. Hiçbir sorunumuz yok ve çok seviyoruz. Pide bile başlı başına bir yiyecek. Onun haricinde dondurma, kaz tiridi, nokul, kıvratma, kaymaklı lokum gibi birçok lezzetimiz var” dedi.

Başkan Demir: “Türkiye’nin en iyi gastronomisi Samsun’da”
Türkiye’nin en iyi ve geniş yelpazeli gastronomisinin Samsun’da olduğu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Dünya turizminde gastronomi çok önemli. İnsanlar bir yeri seçerken ilk önce gastronomisine bakıyor. Başka kültürden gelen insanlar ilk önce karnımı nasıl doyurabilirim diye bakıyorlar. Dünyanın birçok yerini gezmiş ve gastronomisini tanıyan biri olarak her damak zevkinden insanların rahatça ziyaret ettiği ülkelerin başında gastronomide Türkiye geliyor. Biz belirli yerlere gittiğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Hatta yanımızda yiyeceklerimizi götürüyoruz. Türkiye’ye gelirken yanında yiyecek getirenleri göremezsiniz. Türkiye’de ‘gastronomi merkezi’ olarak belirtilen iller var. Kimse kusura bakmasın Türkiye’nin en iyi gastronomisi, en derin en geniş yelpazede Samsun’da. Bir ile gittim gastronomisi meşhur, yemeklerini zor yedim. Biz gastronomi konusunda da turizmde müthiş bir ivme halindeyiz” diye konuştu.
Gastronomi turizmine önem verdiklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ise konuşmasında, “Karadeniz Aşçılar ve Turizmciler Derneği, Karadeniz Turizmci İşadamları Derneği, Samsun Turizmciler Derneği, İlkadım Belediyesi Halk Eğitim Merkezi ve STK işbirlikleriyle Türk Mutfağı Haftasının açılışını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendilerin himayelerinde Türk Mutfağı Haftası kutlamaları başladı. Bizler de Samsun’da yöresel lezzetlerimizi tanıyoruz. Birçok coğrafi işaretli ürünümüz ile Samsun olarak Türk mutfağında çok önemli bir yer ediniyoruz” şeklinde konuştu.
Açılışa ayrıca İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve protokol üyeleri katılırken, konuşmaların ardından davetlilere Samsun mutfağından lezzetli yemekler ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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