Yoganın sağlığa faydaları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, "Yoganın, hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlarda, yoğun zihinsel aktivitenin getireceği stres kaynaklı problemleri ve bunlarla bağlantılı ruhsal ve davranışsal sorunlarda, durumu düzeltmeye yardımcı olacak çok etkili çözüm önerileri sunabiliyor" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi yöneticileri ve hekimleri 21 Mayıs Dünya Meditasyon Günü’nde “Sağlığımız İçin Yoga Yapalım” çağrısında bulunarak; açık havada yoga etkinliği düzenledi. Yoga Eğitmeni Esma Bal eşliğinde yoga yapan hastane yönetici ve doktorları, açık havanın keyfini çıkardı.

Yoga etkinliğine katılan ve yoganın sağlığa faydalarına dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, “Yoga, yüz yıllardır modern hayatın bizi sürükleyeceği hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlarda, yoğun zihinsel aktivitenin getireceği stres kaynaklı problemleri ve bunlarla bağlantılı ruhsal ve davranışsal sorunlarda, durumu düzeltmeye yardımcı olacak çok etkili çözüm önerileri sunabiliyor. İster bedensel sağlık için, ister gevşeme hatta kilo vermek veya fit olmak için, yoganın bize katacağı değerler test edilip onaylanmıştır. Bu fırsatı kendimize sunarsak, hücrelerimiz yogayı kesinlikle hatırlayacaktır ve düzenli olarak yoga yapmanın sağlığımıza ne kadar faydalı olduğunu görülecektir” diye konuştu.

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