Terme’de 24. Hıdırellez Şenlikleri

Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen "24. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Şenlikleri" başladı. ‘Marka Şehir Terme’ sloganını taşıyan şenlikte at yarışları, güreşler, eğlenceler ve ünlü sanatçılar sahneye çıkacak.

Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez Samsun’un Terme ilçesinde yıllardır çeşitli etkinlerle kutlanıyor. Geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 24.’sü düzenlenen Sakarlı Hıdırellez Şenlikleri pandemi dolayısıyla 2 yıl aranın ardından “Marka Şehir Terme” mottosu eşliğinde büyük coşkuyla başladı.

Türkiye’nin çeşitli noktalarından at yarışları, güreşler, konserler ve diğer birçok etkinlik için şenlik alanına gelen vatandaşlar festivalin tadına vardı. Fuar alanı da bulunan festivalde tarım makineleri ve 2. el minibüs pazarı da sergilendi.



‘Marka Şehir Terme’ tanıtılıyor

On binlerce kişinin katılım sağladığı Sakarlı Hıdırellez Şenlikleri’ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve onur duyduklarını dile getirerek, “Bu yıl 24. kez şenliğimizde bir araya geliyoruz. Baharın temsili Hıdırellez şenliklerimiz ne yazık ki ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla 2 yıldır gerçekleştirilemiyordu. Pandeminin sona yaklaşmasıyla Termeli hemşehrilerimizi ve tüm yurttaşlarımızı festivalimizde ağırlıyoruz. Ülke geneline ismini duyurmuş olan, Termemizde üretilen tarım makineleri ile 2. el minibüslerimizi, meşhur Terme Pidemizi ve pirincimizi ‘Marka Şehir Terme’ sloganıyla da fuar alanlarımızda sergiliyor, tanıtımını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Şenliklerin ilk gününde at yarışları, halk oyunları gösterisi ve sahne gösterilerinin gerçekleştiğini söyleyen Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geleneksel at yarışlarımızı gerçekleştirdik ve kategorilerine göre ödülleri verdik. Şenliğimize katılan ve destek olan herkese Terme halkı adına teşekkür ediyorum. Festivalimizi her sene geliştirerek daha kapsamlı organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2 gün sürecek etkinlikler kapsamında EYPİO ile Resul Dindar da Sakarlı Hıdırellez Festivali’nde sahneye çıkacak.

