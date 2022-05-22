Samsun'da Gençlik Festivali dönüşü kaza: 6 yaralı

Samsun'daki Gençlik Festivali'nden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin fabrikanın duvarına çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ambarköprü mevkii SamsunOrdu karayolunun 39. kilometresinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da bir otelde düzenlenen Athena'nın da sahne aldığı Gençlik Festivali'nden Ordu'nun Fatsa ilçesine dönenlerin içinde bulunduğu Ahmet Ç. idaresindeki 52 ACP 538 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık fabrikasının duvarına çarptı. Kazada sürücü Murat Ç. (23) ile Rukiye Ç. (21), Hilal G. D.(25), Gülşen A. (29), Sena G. (24) ve Nurşen A. (23) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Gülşen A. ve Rukiye Ç., ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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