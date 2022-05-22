ASELSAN’ın akıllı trafik sistemi Samsun'da uygulanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASELSAN’ın akıllı trafik sistemi Samsun'da uygulanıyor

İHA

ASELSAN’ın akıllı trafik sistemi Samsun'da uygulanıyor

ASELSAN’ın akıllı trafik sistemi Samsun’da hayata geçiyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ASELSAN iş birliği ile hayata geçireceği Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, tüm hızıyla sürüyor. Trafik ve ulaşım sorunlarını azaltacak, enerji verimliliği artıracak, çevreye uyumlu, yaşam kalitesini artıracak projenin TEKNOFEST öncesi tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu proje devreye girdikten sonra trafik uygulamaları ve bilgi teknolojileri ile trafik ve ulaşım sorunları çözüme kavuşacak” dedi.
Sürücülere de yakıt tasarrufu sağlayacak projenin önemine vurgu yapan Mustafa Demir, “Düzenleme çalışmaları bittikten sonra çizgileri çizilip, trafik levhaları yerleştirilecek. Sinyalizasyonlar da akıllandırılarak adaptif kavşaklar haline gelecek. Dolayısıyla şerit çizgileri ve trafik levhaları da yerleştirdikten sonra Ağustos ayında sistem devreye girince trafik büyük oranda rahatlayıp, herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak” diye konuştu.
Nüfusun artması ile birlikte planlama, yönetim, güvenlik, ulaşım ve düzenleme gibi alanlarda çeşitli sorunların da artmasına sebep olduğunu belirten Demir, “Bunun sonucunda şehirlerin geleceğe yönelik planlama ve akıllı çözümler üretme gerekliliği ortaya çıktı. Dolayısıyla da insanların yaşam kalitesinin arttırılması zorunluluğu doğdu. Tüm bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan akıllı şehir kavramına bizde Samsun olarak kayıtsız kalmadık” ifadelerini kullandı.

Bilgi teknolojileri devreye giriyor
Ulaşım sistemlerinden sokak lambalarına, belediye hizmetlerine varıncaya kadar her alanı kapsayan akıllı şehirciliğin bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Demir, şunları söyledi:
“Yapılan araştırmalar, bu konuda hazırlanan raporlar bize şunu gösteriyor: Gelecek yıllarda dünya nüfusunun büyük bir bölümü kentsel alanlarda yaşayacak. Bu da şehirlerin evrensel, toplumsal ve ekonomik zorluklarla daha fazla karşı karşıya geleceğini gösteriyor. ASELSAN iş birliği ile yaptığımız bu proje konseptinin içinde yer alacak trafik uygulamaları ve bilgi teknolojileri ile trafik ve ulaşım sorunları çözüme kavuşacak. “Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden toplanan hız ve konum gibi bilgiler trafiğin sıkıştığı durumlarda alternatif çözüm sunacak. Bu doğrultuda trafiğin durumuna göre sinyalizasyon süreleri de değiştirilebilecek. Kazalar gibi trafik akışını etkileyecek engeller ortaya çıktığında hızlı ve etkin müdahalelerde bulunulacak. İtfaiye, polis ve ambulans gibi olay yerine müdahale etmesi gereken birimlerin trafik içerisinde hızlı yol alması sağlanacak. Toplu taşıma sistemlerinin durumu online olarak izlenecek. Bu kapsamda halk için en uygun ayarlamalar yapılabilecek. Proje ile hem trafikteki bekleme süresi kısalacak hem de motorlu araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacak. Olay algılama, havayol durumu ölçümü, trafik verilerinin ölçümü, kavşak katılım denetimi, yolcu bilgilendirmeyönlendirme gibi hizmetlerin sunulacağı sistem sayesinde yerleştirilen kameralar ile kavşak kollarındaki araçlar anlık olarak sayılacak ve bu sayımlar doğrultusunda kavşaktaki yeşil ışık süreleri belirlenen sınırlar dahilinde otomatik olarak ayarlanacak.”

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin yüzde 86’sı tamam
Büyükşehir Belediyesi İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin yüzde 86’sı tamamlandı.
Çalışmaların aralıksız devam ettiği merkezin inşaatında sona yaklaşılıyor. 8 milyon 786 bin liralık bir yatırım olan merkez hizmete açıldığında artık vatandaşlar tek bir araçla ilçeden şehir merkezine ulaşabilecek. 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağının yer alacağı merkezin kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçelerden gelen vatandaşların şehir merkezine ulaşımıyla ilgili zorluğu vardı. Şimdi biz bunu ortadan kaldırıyoruz. Bizim için toplu ulaşımı kullanan insanların ekonomisi, güvenliği ve vaktinde ulaşması önemli. Bunu da ‘ilçelerden gelecek vatandaşlarımız gideceği yere tek araçla ulaşsın’ diye yapıyoruz. Burayı yakında tamamlayıp hizmete açacağız" şeklinde konuştu.

Büyükşehir destekleriyle fasulye üretimi yaygınlaşıyor
Samsun'un iklim şartlarına uygun ve verimli bir ürün olan kuru fasulyenin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesinin 10 mahallesinde 189 çiftçiye 5 bin 600 kilogram kuru fasulye tohumu desteği verdi. Tarım ve hayvancılığı önceleyerek çalışmalarına yön veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çiftçinin elini güçlendiren desteklerini sürdürüyor. Destek kapsamında Asarcık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde bin dekar alanda 10 ton kuru fasulye tohumu üreticilere dağıtıldı. Son olarak Bafra ilçesinin 10 mahallesinde 189 çiftçiye 5 bin 600 kilogram kuru fasulye tohumu desteği verildi. Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen destekler ile Büyükşehir Belediyesi, Samsun'da fasulye üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Gençlik Festivali dönüşü kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da Gençlik Festivali dönüşü kaza: 6 yaralı
Samsun karavancıların uğrak yeri oldu
YEREL HABERLER Samsun karavancıların uğrak yeri oldu
'Ölüm Tuzağı’nın galası yapıldı
YEREL HABERLER 'Ölüm Tuzağı’nın galası yapıldı
Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü
YEREL HABERLER Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk ...
Denize atlayan karacayı sahil güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Denize atlayan karacayı sahil güvenlik kurtardı
Yüksek riskli hastalara uygulandı, canlı yayınlandı 3 hastaya TAVI yöntemiyle kalp kapak değişimi operasyonu yapıldı
YEREL HABERLER Yüksek riskli hastalara uygulandı, canlı yayınlandı 3 ...
Terme’de 24. Hıdırellez Şenlikleri
YEREL HABERLER Terme’de 24. Hıdırellez Şenlikleri
Yoganın sağlığa faydaları
YEREL HABERLER Yoganın sağlığa faydaları
Başkan Demir: “Türkiye’nin en iyi gastronomisi Samsun’da” Türk Mutfağı Haftası
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Türkiye’nin en iyi gastronomisi ...
Vali Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı” STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 7. Genel Meclis Toplantısı’ Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile ...
Uzmanından ‘hamile yogası’ tavsiyesi
YEREL HABERLER Uzmanından ‘hamile yogası’ tavsiyesi
Bu da uçan muhtar
YEREL HABERLER Bu da uçan muhtar
Çerkesler atalarını andı Denize kırmızı karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Çerkesler atalarını andı Denize kırmızı karanfil ...
Samsun'da Merve Özbey rüzgarı
YEREL HABERLER Samsun'da Merve Özbey rüzgarı
Pikaba çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pikaba çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Ara sokaktan çıkan motosiklet, pikaba hızla çarpıyor
YEREL HABERLER Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Ara sokaktan ...
Profesör gizemli mağarayı inceledi: “Önemli bir mağara, bölgemize zenginlik katacak” “Dışarıdan aydınlatma suretiyle içeri girmeden içerideki bazı şekiller görülebilir”
YEREL HABERLER Profesör gizemli mağarayı inceledi: “Önemli bir ...
Çarşambalılar Derneği ‘Çanakkale'nin Evlatları’nı ağırladı
YEREL HABERLER Çarşambalılar Derneği ‘Çanakkale'nin Evlatları’nı ...
Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsa adli ...
Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'daki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Silahla yaralamada aracı kullanan yakalandı
YEREL HABERLER Silahla yaralamada aracı kullanan yakalandı
'Kılavuz Ormanı' mesire alanı oluyor Havza mesire alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER 'Kılavuz Ormanı' mesire alanı oluyor Havza mesire ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.