ASELSAN’ın akıllı trafik sistemi Samsun'da uygulanıyor

ASELSAN’ın akıllı trafik sistemi Samsun’da hayata geçiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ASELSAN iş birliği ile hayata geçireceği Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, tüm hızıyla sürüyor. Trafik ve ulaşım sorunlarını azaltacak, enerji verimliliği artıracak, çevreye uyumlu, yaşam kalitesini artıracak projenin TEKNOFEST öncesi tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu proje devreye girdikten sonra trafik uygulamaları ve bilgi teknolojileri ile trafik ve ulaşım sorunları çözüme kavuşacak” dedi.

Sürücülere de yakıt tasarrufu sağlayacak projenin önemine vurgu yapan Mustafa Demir, “Düzenleme çalışmaları bittikten sonra çizgileri çizilip, trafik levhaları yerleştirilecek. Sinyalizasyonlar da akıllandırılarak adaptif kavşaklar haline gelecek. Dolayısıyla şerit çizgileri ve trafik levhaları da yerleştirdikten sonra Ağustos ayında sistem devreye girince trafik büyük oranda rahatlayıp, herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak” diye konuştu.

Nüfusun artması ile birlikte planlama, yönetim, güvenlik, ulaşım ve düzenleme gibi alanlarda çeşitli sorunların da artmasına sebep olduğunu belirten Demir, “Bunun sonucunda şehirlerin geleceğe yönelik planlama ve akıllı çözümler üretme gerekliliği ortaya çıktı. Dolayısıyla da insanların yaşam kalitesinin arttırılması zorunluluğu doğdu. Tüm bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan akıllı şehir kavramına bizde Samsun olarak kayıtsız kalmadık” ifadelerini kullandı.



Bilgi teknolojileri devreye giriyor

Ulaşım sistemlerinden sokak lambalarına, belediye hizmetlerine varıncaya kadar her alanı kapsayan akıllı şehirciliğin bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Demir, şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalar, bu konuda hazırlanan raporlar bize şunu gösteriyor: Gelecek yıllarda dünya nüfusunun büyük bir bölümü kentsel alanlarda yaşayacak. Bu da şehirlerin evrensel, toplumsal ve ekonomik zorluklarla daha fazla karşı karşıya geleceğini gösteriyor. ASELSAN iş birliği ile yaptığımız bu proje konseptinin içinde yer alacak trafik uygulamaları ve bilgi teknolojileri ile trafik ve ulaşım sorunları çözüme kavuşacak. “Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden toplanan hız ve konum gibi bilgiler trafiğin sıkıştığı durumlarda alternatif çözüm sunacak. Bu doğrultuda trafiğin durumuna göre sinyalizasyon süreleri de değiştirilebilecek. Kazalar gibi trafik akışını etkileyecek engeller ortaya çıktığında hızlı ve etkin müdahalelerde bulunulacak. İtfaiye, polis ve ambulans gibi olay yerine müdahale etmesi gereken birimlerin trafik içerisinde hızlı yol alması sağlanacak. Toplu taşıma sistemlerinin durumu online olarak izlenecek. Bu kapsamda halk için en uygun ayarlamalar yapılabilecek. Proje ile hem trafikteki bekleme süresi kısalacak hem de motorlu araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacak. Olay algılama, havayol durumu ölçümü, trafik verilerinin ölçümü, kavşak katılım denetimi, yolcu bilgilendirmeyönlendirme gibi hizmetlerin sunulacağı sistem sayesinde yerleştirilen kameralar ile kavşak kollarındaki araçlar anlık olarak sayılacak ve bu sayımlar doğrultusunda kavşaktaki yeşil ışık süreleri belirlenen sınırlar dahilinde otomatik olarak ayarlanacak.”



İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin yüzde 86’sı tamam

Büyükşehir Belediyesi İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin yüzde 86’sı tamamlandı.

Çalışmaların aralıksız devam ettiği merkezin inşaatında sona yaklaşılıyor. 8 milyon 786 bin liralık bir yatırım olan merkez hizmete açıldığında artık vatandaşlar tek bir araçla ilçeden şehir merkezine ulaşabilecek. 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağının yer alacağı merkezin kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçelerden gelen vatandaşların şehir merkezine ulaşımıyla ilgili zorluğu vardı. Şimdi biz bunu ortadan kaldırıyoruz. Bizim için toplu ulaşımı kullanan insanların ekonomisi, güvenliği ve vaktinde ulaşması önemli. Bunu da ‘ilçelerden gelecek vatandaşlarımız gideceği yere tek araçla ulaşsın’ diye yapıyoruz. Burayı yakında tamamlayıp hizmete açacağız" şeklinde konuştu.



Büyükşehir destekleriyle fasulye üretimi yaygınlaşıyor

Samsun'un iklim şartlarına uygun ve verimli bir ürün olan kuru fasulyenin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesinin 10 mahallesinde 189 çiftçiye 5 bin 600 kilogram kuru fasulye tohumu desteği verdi. Tarım ve hayvancılığı önceleyerek çalışmalarına yön veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çiftçinin elini güçlendiren desteklerini sürdürüyor. Destek kapsamında Asarcık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde bin dekar alanda 10 ton kuru fasulye tohumu üreticilere dağıtıldı. Son olarak Bafra ilçesinin 10 mahallesinde 189 çiftçiye 5 bin 600 kilogram kuru fasulye tohumu desteği verildi. Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen destekler ile Büyükşehir Belediyesi, Samsun'da fasulye üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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