Evde özel eğitim gönüllülerinin kursu başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin down sendromuna sahip çocukların ailelerine evlerinde destek olmak için başlattığı ‘Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi’nde gönüllülerin eğitimine başlandı. Destek eğitim elemanları programına 10 gönüllü genç katıldı.

Yerel yönetimler, kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile hafif ve orta seviyede zihinsel yetersizliği bulunan 06 yaş çocukların özel eğitimlerini güçlendirmek ve down sendromuna sahip çocukları olan ailelere evde destek hizmetleri vererek farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından startı verilen ‘Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi’ devam ediyor.

Özel eğitim sektörünün güçlendirilmesinin ve refah seviyesinin artırılmasının hedeflendiği 116 bin euro bütçeli projenin yüzde 89’u ‘Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı’ kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Kalan kısmını ise büyükşehir belediyesi karşılıyor.

Down sendromlu çocukların ailelerine evlerinde destek hizmeti sunacak Samsun Büyükşehir Belediyesi, oluşturacağı 10 kişilik ekip için eğitim programı düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndaki 50 saatlik teorik eğitim programına üniversitelerin psikoloji, çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler bölümlerinden mezun gönüllü 10 genç ilgi gösterdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Senai Doğan tarafından verilen eğitimlerde gönüllü gençlere, ailelerin ve çocukların bilişsel, psikomotor ve sosyal becerilerini geliştirip güçlendirici bilgiler veriliyor. Eğitim programı sonunda ‘Aile Eğitimi Temelli Müdahalede Bireylerin Ev İçinde Desteklenmesi‘ sertifikasına sahip olacak kursiyerler, projede gönüllü eğitici olarak istihdam edilecek.

4 ay sürecek eğitim kapsamında Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği’nin (DOWNÇED) belirlediği 40 aile evlerinde ziyaret edildi. Proje ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, görevlendirecekleri gönüllü gençlerin ailelere ve çocukların eğitimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Başkan Demir, “Hafif orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan 06 yaş grubundaki çocuklarımızın özel eğitimlerini güçlendirmek için ailelerine evlerinde destekleyici eğitimler vereceğiz. Bunun için de 10 kişilik eğitici ekip oluşturuyoruz. Görev alacak gönüllü ekiplerimize şuan gerekli eğitimler veriliyor. Sertifikalarını aldıktan sonra da hedef kitlemize yönelik çalışmalara başlayacaklar” ifadelerini kullandı.

