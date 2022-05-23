Protokol çeltik ekti Bafra Ovası’nda çeltik tohumları suyla uluştu

Türkiye’de en fazla çeltik üretimi yapılan ikinci bölge olan Samsun’un Bafra Ovası’nda protokol tarafından çeltik tohumları suyla buluşturuldu.

Samsun’un Bafra ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Ziraat Odası tarafından organize edilen “Geleneksel 8. Çeltik Ekim Günü” gerçekleştirildi. "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde düzenlenen tohum dağıtım ve çeltik ekim töreninde Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, traktörle damlama sulama çeltik alanında ekim yaptı. Tava sulama alanında da tarlaya pirinç tohum attı.

Edirne’nin İpsala ilçesinden sonra 2. sırada yer alan Bafra Ovası’nda tava sulama ve damlama sulama çeltik ekimi yapıldı. 49 kırsal mahallede çeltik yetiştiriciliği yapılan Bafra’da çeltik yetiştiriciliği 2007 yılında 50 bin 717 dekar iken, 2021 yılında bu rakam yaklaşık yüzde 175 artışla 140 bin dekar alana çıktı. 2021 yılında 100 bin 650 ton çeltik üretimi gerçekleştirildi.



Geleneksel 8. Çeltik Ekim Günü

Geleneksel 8. Çeltik Ekim Günü, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam’ın ardından konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra büyük bir ova. Her şey yetişiyor. Özellikle son zamanlarda damlama sulamanın da olmasıyla birlikte ikinci ürünlerin elde edilmesi biraz daha karlı hale geliyor. Bunun daha da yaygınlaştırılması lazım. Hem suyu verimli kullanmış oluruz hem de ileride yaşanabilecek muhtemel su sıkıntısında bölgemizde çeltik üretimi aksamamış olur” dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, “Yaklaşık 4 yıl önce başlayan bir serüvenimiz vardı, damlama sistemiyle alakalı olarak. Biz bunu inatla sürdürmek istiyoruz. Bugün bunlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde tarımda katma değeri yüksek ileri teknolojiye dayalı bir üretim modelini esas alıp planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal ölçümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



"Toprağın etkinlik ve verimliliğini arttıracağız"

Samsun Valisi Zülkif Vali Dağlı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bir karış yer bırakmayacağız mutlaka. Bundan maksat bir karış deyince aslolan şudur: 12 ay boyunca bırakmayacağız hem de bunun toprağın etkinlik ve verimliliğini arttıracağız. Yani birim metreden aldığımız gelir daha fazla olacak. Baktığımızda damla sulama ile yapılan pirinçte bunun kat kat fazla olabileceğini görüyoruz. Denemesi yapıldı görüldü ürün fazla alınıyor. Bakanlığımız da ara desteklerde bulunacak. Kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Suyumuzu, toprağımızı verimli kullanmak zorundayız. Tabii ki bu iş kolay değil. Suyun içerisinde bu çalışmayı yapmak çok daha zor bir iş. Diğer bir boyut ise siyah pirinç. Bu siyah pirinci çok iyi anlayamadık ama dünyanın ileri ülkelerinde bu çok bilinen bir pirinç türü. İçinde şeker oranı çok çok az. Şu anda diyabet ve obezite hastalıkları üzerinde duruluyor. Bu manada siyah pirinci destekliyoruz.”

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Zülkif Dağlı, hazırlanan damlama sulama alanında traktörle ekim yaptı. Daha sonra protokol yöresel kıyafetler giyerek tava sulama alanında çeltik tohumlarını suyla buluşturdu.

Vali Dağlı ayrıca, bocce yarışmalarında il birincisi olan Üçpınar Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti.

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