Atakum sokaklarına 360 derece bakış

Atakum Belediyesi, ilçe genelindeki büyük cadde ve sokakları 360 derece görüntü sistemi ile kayıt altına alacak.

Hayata geçirdiği dijital yeniliklerle hem yurttaşların belediye hizmetlerine erişiminde kolaylık sağlayan hem de çağın teknolojisine ayak uyduran Atakum Belediyesi, bir firma çözüm ortaklığı ile yeni bir çalışmaya imza atıyor. Çalışma sayesinde Atakum ilçesi sınırlarında bulunan cadde ve sokaklar, 360 derece koordinatlı cihaz kullanılarak kayıt altına alınacak. Tüm cadde ve sokakların fotoğraflanacağı çalışma Atakum Belediyesi’nin resmi internet sitesinden kullanıma sunulacak. Vatandaşlar çevrimiçi olarak hem bilgisayarlarından hem de tablet ve telefonlarından kolaylıkla görüntülere ulaşabilecek.

Hizmet sayesinde yapıların görünümünden ölçü alınabilecek, ilan ve reklam vergisi hesaplamaları yapılabilecek, belediye hizmetlerinin kalitesini ve hızını artıracak. Sistem aynı zamanda kaçak yapı ile mücadelede önemli katkı sunacak. Muhtemel bir acil durum yönetiminde de sistemden fayda sağlanacak.

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