Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya döndü

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Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçtaki 3 kadın kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Şehit Piyade Er Erdoğan Dindar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 06 COB 508 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp trafik ışıklarına çarptı. Direği yerinden söküp altına alan, ön kısmı parçalanarak havada kalan otomobilde bulunan 3 kadın ise kazayı yara almadan atlattı.

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