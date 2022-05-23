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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İHA

Samsun'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sattıkları tespit edilen M.D. ve F.E. adlı şahıslar ile E.N.Ş. adlı kadını bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ile yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, F.E. ile E.N.Ş. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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