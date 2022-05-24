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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara

İHA

Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara

25 Mayıs Atatürk'ü Anma, Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında düzenlenen 'Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu.
Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategoride yaklaşık 250 pehlivan er meydanına çıktı. Yapılan ağalık ihalesinde Havza Güreş Ağası Bayram Dağlı ise 9 yıldır güreş ağalığı görevini sürdürdüğünü belirterek, “2013 yılından bu yana ağalık görevini sürdürdüm. İnşallah yeni ağamızda güreşe bizlerden daha fazla destek verecektir. Ağalığı bırakmamız güreşe ve güreşçiye olan desteğimizin kesilmesi anlamına gelmez. Her zaman güreşi, güreşçinin ve Havzamızın yanındayız” diyerek ağalık ihalesinden çekildi. Yapılan ihale sonucunda ağalığını ile 70 bin lira ile Yahya Ayan aldı. Yahya Ayan yaptığı konuşmada tertip komitesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise festivalin en önemli etkinliklerin yapılmasında büyük desteği olan görevi bırakan Güreş ağası Bayram Dağlı’ya teşekkür ederek, “Bu gürelerde bizleri yalnız bırakmayan ve destek olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
Havza İbrahim Karabacak Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşlere katılan pehlivanlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. 19 başpehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakaları neticesinde Yıldıray Akın ile Recep Kara final maçı yaptılar. Yapılan müsabaka sonucunda Recep Kara başpehlivanlığı kazandı.
Güreşlerde dereceye giren pehlivanlara madalyaları Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Güreş Ağası Bayram Dağlı ve protokol üyeleri verdi. Güreşleri çok sayıda vatandaş izledi.

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