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Bir telefonla sağlık hizmeti Samsun’da 1,5 yılda 10 bini aşkın hastaya evde sağlık hizmeti 50 binin üzerinde hasta ziyareti gerçekleştirildi, 20 bin muayene işlemi ev şartlarında hastaneye gelmeden yapıldı

İHA

Bir telefonla sağlık hizmeti Samsun’da 1,5 yılda 10 bini aşkın hastaya evde sağlık hizmeti 50 binin üzerinde hasta ziyareti gerçekleştirildi, 20 bin muayene işlemi ev şartlarında hastaneye gelmeden yapıldı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen hizmetle yatağa bağımlı hale gelen hastalara evde sağlık hizmeti veriliyor. Doktor ve sağlık çalışanları tarafından verilen bu hizmetle muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri aile ortamında almalarını sağlanıyor.
Samsun ve ilçelerinde sunulan evde sağlık hizmetleriyle yatağa bağımlı hale gelmiş hastalar hastaneye gitmek zorunda kalmıyor. Alanlarında uzman hekimlerim bulunduğu ekipler pandeminin zorlayıcı şartlarına rağmen 1,5 yılda 10 bini aşkın hastanın evine sağlık götürdü.
Hizmet hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sağlık ekiplerimizle birlikte sağlık hizmetine vatandaşlarımızın kolaylıkla erişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hizmeti sunmak için hastalarımızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz hastalarının evine giderek bakım, tetkik ve tedavi süreçlerini takip ediyorlar. 2021 yılı ocak ayından itibaren geçen 1,5 yıllık sürede, pandeminin zorlayıcı şartlarına rağmen, bu hizmetten Samsun’daki 10 bini aşkın hastamız faydalandı, 10 bini aşkın hastamızın evine sağlığı götürdük. Ekiplerimiz 1,5 yılda 50 binin üzerinde hasta ziyareti gerçekleştirdiği bu dönemde, 20 bin muayene işlemi ev şartlarında hastaneye gelmeden yapıldı. 15 bin pansuman ve 7 bin kan alma hizmeti ev ortamında sunuldu ve 600 hastamıza da hastaneye gitmeden uzman hekim raporu çıkarıldı. Bu hizmeti 11’i hastanelerde, 3’ü ağız ve diş sağlığı merkezlerinde olmak üzere 15 evde sağlık birimimizde, 9 uzman hekim, 14 pratisyen hekim, 3 diş hekimi, 52 sağlık personeli ve 26 yardımcı personel olmak üzere toplam 104 personelle sunuyoruz" dedi.

"Bir telefonla hastalarımız bize ulaşabilirler"
Başvuru ile ilgili bilgi veren Müdür Oruç, "Sağlık Bakanlığımızın bu hizmetinden faydalanmak için başvuruda bulunmak da çok kolay. Bir telefonla hastalarımız bize ulaşabilirler. Evde Sağlık Hizmeti almak isteyen hastalarımızın başvuru için, ekiplerimiz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 444 38 33 numaraları Koordinasyon Merkezimizi aramaları yeterli. Başvurudan sonra ekiplerimiz 15 dakika içinde hastaya ulaşarak, başvuruyu değerlendirilmekte ve ön değerlendirme sonucunda, talepleri uygun görülen hastalarımıza, en yakın evde sağlık birimimiz tarafından ulaşılmakta ve hastalarıma sağlık hizmeti sunulmaya ivedilikle başlanmaktadır" diye konuştu.
Hizmetten faydalananlar ise her şeyin ayaklarına kadar geldiğini ve çok memnun kaldıklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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