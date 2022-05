Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,54 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 2025 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı tüm İslam alemi tarafından 9 Temmuz Cumartesi günü kutlanacak. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş kurbanlık arayışlarına başladı. Bazı vatandaşlar şimdiden kurbanlıklarını alıp besiye çekerken, Başkan Erdal Doğan Samsun’daki kurbanlık fiyatları hakkında bilgi verdi.



“Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2025 bin TL arasında”

Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, “Samsun ve çevre illerinde bu sene de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Samsun’da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL’den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 8001500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL’ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 2025 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL’yi buluyor” dedi.



“Damızlık vasfı taşıyan dişilerin kesilmemesine dikkat edelim”

Et tedarikinde sıkıntı yaşanmaması ve hayvan sayısının azalmaması için doğurganlık özelliği kaybolmamış dişi sığırların kesilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Doğan, “Damızlık vasfı taşıyan ve doğurganlık özelliği olan dişi hayvanların kesilmemesine özen gösterilmesi gerekiyor. Bu hayvanlara milli servet gözüyle bakmamız gerekiyor. Erkek kurbanlıklarda ise yaşını tamamlamamış hayvanları kesmesinler. Kurbanlık vasfını taşımayan hayvanların kesilmemesi gerekiyor. Alıcı ve satıcılara tavsiyemiz; damızlık vasfını yitirmemiş hayvanların satışının ülke hayvancılığı ve et tedariki açısından olumsuz etkileri olduğunu unutmamalarıdır” diye konuştu.

Öte yandan Samsun’da 25 bin büyükbaş, 20 bin civarında da küçükbaş kurbanlığın bulunduğu belirtildi.

