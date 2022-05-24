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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza Mekanik Katlı Otoparkı'nın yüzde 80'i tamam

İHA

Havza Mekanik Katlı Otoparkı'nın yüzde 80'i tamam

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Havza ilçesinde inşa ettirdiği mekanik otoparkın inşaatı sürüyor. Çalışmaların hızlandığı 5 katlı yatırımın yüzde 80’i tamamlandı. 340 araç kapasiteli otopark Ağustos ayında hizmete açılacak.
Havza’da uzun yıllardır yaşanan trafik ve otopark sorununu Mekanik Katlı Otopark Projesi ile çözecek. Geçen yılın Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in 5 bin metrekarelik alanda temelini attığı projenin yüzde 80’i bitti. 10 ay gibi bir sürede büyük ilerleme kaydedilen projede, betonarme imalatları tamamlandı. Zemin kat endüstriyel beton çalışması yüzde 50 seviyesine gelirken, perde izolasyon ve geri dolgu, zemin kat duvar ve sıva imalatları, çatı izolasyon çalışmaları ile mekanik sistemin çelik montaj kurulumları devam ediyor. Ray ile lif montajlarının yüzde 50’si yapıldığı projede çelik kolon kaynak imalatlarına başlandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin park sorununu çözmesiyle ilçe trafiği de rahatlayacak. İnşaat çalışmalarını yakından takip eden ilçe halkı, katlı mekanik otoparkın hizmete açılması için gün sayıyor. Heyecanlı bekleyişin sürdüğü Havza’da yatırımı büyük bir hizmet olarak gören vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. İlçede 6 yıldır çay ocağı işleten Ercan Satılmış, “Havzalı olarak otoparkı çok değerli bir yatırım olarak görüyorum. En kısa zamanda da bitirilip hizmete açılmasını heyecanla bekliyorum. İlçemizde trafik sorunumuz çok. Pazar günleri hariç araçlarını park etmek için her gün tartışmalar, kavgalar yaşanıyor. Esnaf olarak da bir sürü sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu daha da kötüye gidebilir. İnşallah hizmete açılınca park sorunlarının yüzde 100 oranında çözüleceğine inanıyorum. Büyükşehir belediye başkanımız Mustafa Demir’den Allah razı olsun” dedi.
El değmeden araçların otomatik sistemle park edileceği projenin ilçe için güzel ve kaliteli bir yatırım olduğunu söyleyen Serkan Kayan, “Havza’nın trafik anlamında bir tane işlek caddesi var. Dolayısıyla yoldan geçen araçlar sıkışıyor. Sokaklar zaten park eden araçlar sebebiyle darlaşmış durumda. Bu yatırımla otopark sorununun çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Bitmesini dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

“Otoparklar şehre değer katar”
Proje çalışmasıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mekanik otoparkların şehre değer katacağını kaydetti. Benzerini Çarşamba ilçesi ile Subaşı Meydanı’nda da inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Demir, şunları söyledi:
“Şehrimizde otopark ve ulaşım sorunlarını çözmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Problemleri bir bir ortadan kaldırırken diğer yandan da Samsun’u, dijital ve teknoloji kenti haline getiriyoruz. Şuan Havza ilçemizde yapımı büyük ölçüde tamamlanan mekanik otopark inşaatımız bunun en güzel örneklerinden birisidir. 3 katı yerin altında olacak şekilde 5 katlı otopark, tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücülerin, araçlarını sistem otomatik olarak kendisi park edecek. Bu sayede araç sahipleri park yeri aramak zorunda kalmayacak. İşini görüp aracını almak istediğinde kartını okutarak sistem aracını getirecek. Havzalıların yaşam kalitesini yükselteceğimiz projemizi Ağustos ayında hizmete açmayı planlıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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