Annesini bıçaklayan kadını bıçakladı

Samsun'da aralarında husumet bulunan genç kadın, annesini bıçakla yaralayan kadını bıçaklayarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi E.K.(21) adlı kadın aralarında husumet bulunan ve evlerine gelerek annesini bıçakla elinden hafif şekilde yaralayan S.A. adlı kadının peşine gitti. Ellerinde bıçakla iki kadın karşılaştılar. E.K. bıçakla saldırdığı S.A.'yı yaraladı. Hastaneye kaldırılan S.A. tedavi altına alınırken, E.K. de polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., "S.A. ile aramızda ailevi sorunlardan dolayı husumet vardı. Buluşmak için telefonla konuştu. Ancak eve gelip annemi elinden bıçakla yaralamış. Ben de peşinden gittim. Elinde bıçak vardı ve bana da saldırmaya kalktı. Üzerime bıçakla gelince ben de kendimi korumak amaçlı hareket ettim. Yaralama kastım yoktu" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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