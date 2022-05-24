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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deveci, ata toprağını Kılıçdaroğlu’na teslim etti

İHA

Başkan Deveci, ata toprağını Kılıçdaroğlu’na teslim etti

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atatürk’ün doğduğu evin bahçesinden alınıp bisikletçiler tarafından Atakum’a getirilen ata toprağını TBMM CHP Grup toplantısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balkan Masası’nın organize ettiği “Gençlik Geleceğimizdir” değişim programı dahilinde Rodop Bisiklet Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyeleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki doğduğu evin bahçesindeki nar ağacının altından alınan toprağı 17 Mayıs’ta Atakum’a ulaştırmıştı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da törenle CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye emanet edilen ata toprağı, Öztrak ve Başkan Deveci tarafından TBMM CHP Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim edildi. Başkan Deveci aynı zamanda CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na 19 Mayıs’ta açılışı gerçekleştirilen Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde sergilenen Bandırma Vapuru tablosu hediye etti.

“Hiçbir egemen gücün karşısında asla ve asla eğilmediler"
Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile Başkan Deveci’ye teşekkür eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Selanik’ten, nar ağacının altından gelen toprak benim için çok değerli. Hepimiz için çok değerli. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülke için neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Tarih ve bütün dünya da biliyor. Böylesine bir lidere sahip olduğumuz için, böyle bir devletin kuruluşunda harcı, emeği ve alın teri olduğu için hepimiz gurur duyuyoruz. Atatürkçülük, geçmişten ders çıkarıp sağlıklı geleceği inşa etmek demektir. Bugün bizim yaptığımız da odur, geçmişten ders çıkarıyoruz ama sağlıklı ve güzel bir geleceği herkes için inşa etmeye çalışıyoruz. İnşa edeceğimiz Türkiye’de sadece biz yaşamayacağız, bizim gibi düşünmeyenler de özgürce yaşayacak. Çünkü onun hedefi oydu. Hiçbir şekilde bir baskıyı asla kabul etmedi. Ülkesinin bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Sivas’tan, Erzurum’dan, Samsun’dan, Amasya’dan başlayarak Ankara’ya kadar süren bir mücadele. İzmir’de ülkeyi nasıl kalkındıracağız diye yapılan bir iktisat kongresi. Ülkeyi fabrikalarla, demir yollarıyla donattılar. Hiçbir egemen gücün karşısında asla ve asla eğilmediler. İşte biz onların torunlarıyız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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