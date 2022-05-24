Kız meselesi tartışmasında bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'da kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan F.İ.B. yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.
Polis, 'kız meselesi yüzünden çıktığı' iddia edilen tartışmada bıçakla yaralama yapıp kaçan M.Ş.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.