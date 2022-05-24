Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Şuayip S.'nin kullandığı 55 AHC 616 plakalı hafif ticari araç ile Ayşe G. idaresindeki 55 AHT 094 otomobil ile Çetinkaya mevkisinde çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda yolcu olarak bulunan Şerife S.(58) ve Ayşe A. (57) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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