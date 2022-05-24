Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda takibe alınan araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, 594 adet ecstasy hap,155.14 gram skunk ve 39.41 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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