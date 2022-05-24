Türkiye’de sıcak cam atölyesine sahip üç üniversiteden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü, uluslararası düzeyde başarılar elde etmiş Türk cam sanatçılarını ağırlayarak sanatseverlerle buluşturdu.

Güzel Sanatlar Fakültesinde 3 gün süren etkinliklerde; Mustafa Ağatekin, Emir Özkaya, Gamze Eskinazi, Agah Barış Can Aksakal, Gülin Algül ve Güçlü Polat sıcak cam atölyesinde fakülte öğrencileri ve sanatseverlerin de katılımıyla “Sanatsal Cam Çalıştayı”nı gerçekleştirdiler. 1200 derece sıcaklıktaki camı fırından alarak cam heykellere dönüştüren sanatçılar performanslarıyla izleyicileri etkilediler.

Katılımcı sanatçıların ortaya koyduğu cam eserler ve yönetmen Serhat Özdemir’in çalıştay sürecini konu aldığı kısa filmi 19 Mayıs 2022 tarihinde OMÜ GSF Sergi Salonunda sergilenerek sanatseverlerle buluşturuldu. Gösterim sonrasında ise sanatçılarla söyleşi yapılarak öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

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