İş yerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada

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Tayfur KARA/ BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 2 şüphelinin molotofkokteyli ile iş yerine düzenledikleri saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 15 Mayıs gecesi, ilçenin Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Hafız Sokak'taki iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, iş yerine molotofkokteyli atarak yangın çıkardıkları belirlenen M.E. ve K.B., gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kar maskeli 2 şüphelinin iş yeri önüne gelerek, saldırıyı düzenledikleri anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-05-25 09:53:13



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