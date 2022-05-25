TOBB’dan CANiK’e "Üreten Samsun’un Yıldızları" ödülü

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), “Üreten Samsun’un Yıldızları” ödülüne layık görüldü.

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), sürdürdüğü ihracat başarılarıyla Samsun’a ve ülke ekonomisine de büyük katkı sunuyor. 4 yıldır Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 şirketi arasında yer alan SYS’ye, son olarak “Üreten Samsun’un Yıldızları” ödülü verildi. Ödül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zeki Mürzioğlu tarafından takdim edildi. Samsun programı kapsamında SYS üretim tesislerini de ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, gelişen Türk savunma sanayi gücüyle gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye’nin ihracat şampiyonu olarak savunma sanayinin dünyadaki vitrinine nitelikli bir değer kazandıran Samsun Yurt Savunma (SYS) ve onun dünyaca ünlü markası CANiK, Samsun’un üretim gücüne, yurt dışında sürdürdüğü başarılı çalışmalarla katkı sunmaya devam ediyor. TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle yapılan araştırmada 4 yıldır üst üste Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan SYS, son olarak “Üreten Samsun’un Yıldızları” ödülüne layık görüldü. Program kapsamında Samsun’a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SYS’nin üretim tesislerini ziyaret etti.



“Yaptığımız işlerle Samsun’un gücüne güç katıyoruz”

SYS Yönetim Kurulu Üyesi H. İsmet Aral, “CANiK olarak Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımak için üretim, ihracat inovasyon faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yüksek teknoloji ile donatılmış üç tesisimizde üretimimizi sürdürüyoruz. CANiK markasıyla hali hazırda yılda 450 bin tabancaya ilave olarak 2.500 adet 12.7 mm uçaksavar üreten SYS, CANiK adını tüm dünyaya duyururken Samsun’un gücüne de güç katıyoruz. Gerek Türkiye İhracatçılar Meclisi gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından aldığımız ödüller, ülkemiz adına bizi gururlandırırken, savunma sanayi alanındaki başarı grafiğimizi daha yukarılara taşıma hedefimizi de güçlendiriyor. Sayın Hisarcıklıoğlu da üretim tesisimizi ziyaretinde ihracat başarımız ve savunma sanayi alanında yaptıklarımızdan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz potansiyel, bizleri daha üst noktalara taşıma seviyesine ulaşmış durumda. Üretimimizin yüzde 95'ini 69 ülkeye ihraç eden bir marka olarak yıllık ihracatımızın 2022 yılında 120 milyon doları bulacağını öngörüyoruz” dedi.

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