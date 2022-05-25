Karadeniz’in tek uzman estetisyen bilirkişisi Merdiven altı diye tabir edilen estetisyen vakalarına bilirkişilik yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz’in tek uzman estetisyen bilirkişisi Merdiven altı diye tabir edilen estetisyen vakalarına bilirkişilik yapıyor

İHA

Karadeniz’in tek uzman estetisyen bilirkişisi Merdiven altı diye tabir edilen estetisyen vakalarına bilirkişilik yapıyor

Samsun’da yaşayan 27 yıllık Estetisyen Güzin Cıgalı adliyeye intikal etmiş merdiven altı diye tabir edilen ve olumsuz sonuçlanan estetisyen vakalarına bilirkişilik yapıyor. Bu özelliği ile Karadeniz’de tek olan Güzin Cıgalı, “Uzman doktorların uyguladığı faaliyetleri bizim yapmamız etik kuralların dışındadır. Yetkimiz yoktur” dedi.
Hakim ya da savcıların talebiyle çalışan ve uzmanlık alanına göre mahkemeye bilgi sunan kişilere 'bilirkişi' deniliyor. Samsun’da yaşayan güzellik uzmanı ve eğitimci Güzin Cıgalı ise estetisyenlerin alanına girmediği halde yapılan botoks, dolgu, dövme silme gibi benzeri uygulamaların oluşturduğu olumsuz sonuçlara adliyede bilirkişilik yapıyor. Bu alanda Karadeniz’de tek olan Güzin Cıgalı, cilt doktorlarının uygulamış olduğu işlemleri güzellik uzmanlarının yapmaması gerektiğini söyledi.

“Cilt doktorlarının yaptığını bizim yapmaya yetkimiz yoktur”
Yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi veren Güzin Cıgalı, "Bir uzman doktor, dermatoloji doktoru, plastik cerrahi doktorunun yapacağı faaliyetleri biz yapamıyoruz. Ben 27 senedir bu mesleğin içindeyim. Bizler lazer epilasyon, cilt bakımı, profesyonel makyaj, masaj, manikür, pedikür, kalıcı makyaj, tırnak protez, solaryum vs. gibi işlemleri yapabiliyoruz. Elbette bunlar adliye açısından göründüğü gibi değildir. Cilt doktorlarının uygulamış olduğu lazer peeling, botoks, dermabrazyon, dudak dolgusu, bunun dışında dövme silme gibi faaliyetleri bizim yapmamız etik kuralların dışındadır. Yetkimiz yoktur. Maalesef şuan da sahada hala devam etmekte olan arkadaşlarımız var. Elbette bunun sonucunda adliye acıdan cezası mümkündür. Bir kuaför veya bir güzellik uzmanın botoks, dudak dolgusu yapması veya bir dövme işlemi yapması cildin en alt tabakasına kadar kalıcı hasar bırakmaktadır. Dediğim gibi bizim bu gibi faaliyetleri uygulamamız, eyleme geçirmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bunun dışına çıkmamızda haksız kazanca girmektedir. Ben Karadeniz Bölgesi’nde tek bilirkişiyim. Gelen dosyalara ve tutanaklara baktığımızda tabii ki anlaşılıyor. Estetik vakalarında birinci derece, ikinci derece yanıkları görmekteyiz. Bizim alanımızın dışına çıkmadan bir güzellik uzmanının yapacağı faaliyetler bellidir. En çok karşılaştığımız vakaların arasında lazer epilasyon geliyor. Bu işlemin minimum veya maksimum ayarlarının eğitim alınmadan yapılamaması olumsuz sonuçlara yol açıyor. İkinci olarak bu cilt bakımında Vapozon dediğimiz uygulamada hasar bırakan sonuçları görüyoruz. Dövme silme, kalıcı makyajda da kalıcı izler olduğunu görüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turizm İşletmeciliği Bölümüne Akreditasyon Belgesi
YEREL HABERLER Turizm İşletmeciliği Bölümüne Akreditasyon Belgesi
5. Engelsiz OMÜ Günleri
YEREL HABERLER 5. Engelsiz OMÜ Günleri
Başkan Topaloğlu: “Vatandaşımıza hizmetin en iyisini sunma çabası içerisindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “Vatandaşımıza hizmetin en iyisini ...
İş yerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada
YEREL HABERLER İş yerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada
TOBB’dan CANiK’e "Üreten Samsun’un Yıldızları" ödülü
YEREL HABERLER TOBB’dan CANiK’e "Üreten Samsun’un Yıldızları" ödülü
Sanatsal Cam Çalıştayı
YEREL HABERLER Sanatsal Cam Çalıştayı
OMÜ’de Toplumsal Duyarlılık Çalışması Evde Kimyasal Ürün Kullanımına İlişkin Farkındalık Eğitimi Orman Yangınlarına Yönelik Farkındalık Oluşturma Eğitimi
YEREL HABERLER OMÜ’de Toplumsal Duyarlılık Çalışması Evde Kimyasal ...
Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 ...
Havza’da festival kutlamaları iptal edildi
YEREL HABERLER Havza’da festival kutlamaları iptal edildi
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi ...
İş yerine molotof atan maskeli 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerine molotof atan maskeli 2 şahıs tutuklandı
Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı
Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi
YEREL HABERLER Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ...
Jandarma ekipleri 224 adet sentetik ecza ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri 224 adet sentetik ecza ele geçirdi
Kız meselesi tartışmasında bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı
YEREL HABERLER Kız meselesi tartışmasında bir kişiyi bıçaklayan genç ...
Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayanlar yakalandı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayanlar yakalandı
Rektör Ünal: "Yabancı Diller Yüksekokulu motor görevi üstlenmeli" Yabancı Diller Yüksekokulu’nda devir teslim töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Rektör Ünal: "Yabancı Diller Yüksekokulu motor görevi ...
Tramvayın çarptığı genç kız yaralandı
YEREL HABERLER Tramvayın çarptığı genç kız yaralandı
Genel Müdür Dilber: “Reklamlar halkı ihtiyacı olmayan ürünleri satın almaya yönlendirdi” "Bunun adı da tam olarak ‘israf’ olarak ortaya çıktı” Bilinçli Tüketici Bilinçli Nesiller Projesi Lansmanı
YEREL HABERLER Genel Müdür Dilber: “Reklamlar halkı ihtiyacı olmayan ...
Canik’te fetih programı Yazar Yusuf Kaplan Canik’te
YEREL HABERLER Canik’te fetih programı Yazar Yusuf Kaplan Canik’te
Başkan Deveci, ata toprağını Kılıçdaroğlu’na teslim etti
YEREL HABERLER Başkan Deveci, ata toprağını Kılıçdaroğlu’na teslim ...
‘Her Mahalleye Kreş ve Kültür Evi’ Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
YEREL HABERLER ‘Her Mahalleye Kreş ve Kültür Evi’ Çatalarmut Kreş ve ...
Annesini bıçaklayan kadını bıçakladı
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayan kadını bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.