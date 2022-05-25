Motosikletli Ramazan'ın öldüğü kaza kamerada

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Emre ŞAHİNOL/ BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletli Ramazan Günyeli'nin (25) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 16 Mayıs'ta ilçenin Çilhane Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde meydana geldi. Ş.D.'nin kullandığı 55 JN 333 plakalı kamyonet, ara sokaktan yola çıkan Ramazan Günyeli yönetimindeki 55 JP 731 plakalı motosiklete çarptı. Kazada savrulan motosikletin sürücüsü Günyeli, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ramazan Günyeli'nin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyonetin çarpmasıyla motosikletin metrelerce sürüklenmesi, sürücü Günyeli'nin de savrulması yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2022-05-25 10:49:28



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