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Kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritası belirlendi

İHA

– Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, "Şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı" ile yeni dönemin yol haritasının belirlendiğini ifade etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritası belirlendi

– Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, "Şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı" ile yeni dönemin yol haritasının belirlendiğini ifade etti.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nın yerelde de uygulanması, yerele özgü sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla 20222025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bir çalıştay ile hazırlandı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren il eylem planı çalışmaları devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulanan Tekin Balcı, “Samsun İl Eylem Planıyla; kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir. Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır. Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır. Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. Şiddet mağdurunun güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir. Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır. Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır. Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.
Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı çalışması ile yeni dönemin yol haritasının belirlendiğini belirten Balcı, çalışmasının orta ve uzun vadede güzel sonuçlar ortaya çıkartacağını belirterek şunları söyledi:
“Özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturan kadınlara karşı uygulanan her türlü şiddet, ayrımcılık ve istismarı önlemeye yönelik olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de etkin bir mücadele verilmektedir. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığı asla kabul edemeyiz. Şiddeti bir bütün olarak değerlendirip bu konuda topyekûn bir mücadele vermemiz halinde başarıya ulaşabileceğimize ve bu konunun hiçbir zaman gündem oluşturmadığı çok daha huzurlu bir dünyada yaşayabileceğimize yürekten inanıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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