Robotlar Atakum’da yarıştı

Atakum Belediyesi tarafından organize edilen VEX Robotics Samsun Turnuvası gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada takımlar hünerlerini sergiledi.

Atakum Belediyesi tarafından, Guinness rekorlar kitabında dünyanın en büyük robotik turnuvası olarak yer alan #VEXRobotics Samsun Turnuvası’nı Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Turnuvada ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde Türkiye’nin dört bir yanından Atakum’a bir araya gelen takımlar robotları ile turnuvanın en iyisi olabilmek için kıyasıya yarıştı.



Yoğun ilgi

Takımların otonom programlamaya yönelik becerilerini geliştirdikleri Programming skills maçları, rekabetin değil iş birliğinin ve dostluğun ön plana çıkarıldığı teamwork challenge ile yeni çağın en keyifli hobilerinden birinde becerilerin sergilendiği turnuvaya ilgi yoğun oldu. Etkinlik sayesinde öğrenciler mühendislik becerilerini robottan bağımsız gösterme imkanı buldu.

Büyük heyecanın yaşandığı turnuvada birçok kategoride şampiyonlar belirlendi.

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