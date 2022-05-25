Bafra’da okulda bilim fuarı

Samsun’un Bafra ilçesi Köseli Mahallesi’nde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu’nda “bilim fuarı” sergi açıldı.

Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi amaçlanan bilim fuarı proje sergisinin açılışı Bafra Köseli Mahallesi Özel Eğitim Meslek Okulu’nda Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantları gezen Kaymakam Cevdet Ertürkmen, öğrencilerden projenin amacı, hazırlanması hakkında bilgiler aldı. Projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden Ertürkmen, yetiştirilen bitkilerle ilgili okul müdürü ve rehber öğretmeninden bilgiler aldı.

Açılışa, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değirmenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Okul Müdürü Ramazan Öztoprak, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

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