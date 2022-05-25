Arazi tartışması: 1 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Şeyhören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.A, arazi meselesinden dolayı tartıştığı A.A'ya silahla ateş etti. İki bacağı ve eline isabet eden kurşunla yaralanan A.A. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan D.A.A'yı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor

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