İlkadım Belediyesi “Mobil Trafik Eğitim Pisti” ile kırsal mahalle çocuklarına trafik eğitimi veriliyor.

Çocuklara trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceğinin ve olabilecek sorunlar karşısında ne gibi tedbir alınacağının öğretilmesi amacıyla gelecek kuşaklara trafik kurallarını öğreten İlkadım Belediyesi “Mobil Trafik Eğitim Pisti” kırsal mahalle okullarına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İlk olarak Havza ilçesi Ilıca İlkokulu'na konuk olan mobil parkura Havza Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından uygulamalı eğitim verildi. İçinde her türlü işaret ve sinyalizasyon düzeni olan ve 10 dakikada kurulan parkurda direksiyon başına geçen öğreniciler gönüllerince eğlenip trafik kurallarını öğrendi. Belirlenen programına sırasıyla ilk olarak Alaçam Karahüseyinli ve Soğukçam İlkokuluyla devam eden uygulamalı parkurda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan eğitici çizgi film de izletildi.



“Gerçek bir trafik eğitimi veriyoruz”

Trafik eğitimi hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Derebahçe Stadyumu’nun üst sokağındaki 4 bin 766 metrekarelik alana yapılan eğitim parkında ilçemizdeki tüm okullarımıza tesisimizi kullanma imkanı sunuyoruz. Çağın bilgi ve şehirlilik çağı olmasından hareket edilerek öğrencilere üst düzey uygulamalı trafik bilgilerin verildiği pistte uygulamalı eğitim alan miniklerin yakın çevresi içinde birer trafik gönüllüsü olmalarının hedefliyoruz. Belediyemiz tarafından hazırlanan ‘Mobil Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ kapsamında trafik bilincini genç yaşta uzak yakın demeden vermeyi istiyoruz" dedi.

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