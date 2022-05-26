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Uzmanından uyarı: “Aileler LGS öncesi gençlerin motivasyonuna destek olmalı”

İHA

Uzmanından uyarı: “Aileler LGS öncesi gençlerin motivasyonuna destek olmalı”

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na sayılı günler kaldığını belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nden Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Sınava sayılı günler kala gençler için motivasyon oldukça önemlidir. Ebeveynler olarak sizlerin vereceği olumlu geri bildirim, onların rahatlamasına ve kaygıları ile daha iyi baş edebilmelerine yardımcı olacaktır” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, 5 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi öğrencilere ve ebeveynlerine tavsiyelerde bulundu.

“Sınav günü yaklaştıkça stres artabilir”
Lise giriş sınavına sayılı günler kaldığını ve gençlerin birçok zorluğa rağmen yoğun emek verdikleri yolun sonuna geldiğini dile getiren Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Sınava sayılı günler kala stresiniz bir miktar artabilir. Bu nedenle kendinize sınavla ilgili söyleyeceğiniz olumlu geri bildirimler ve rahatlamanıza yardımcı olacak gevşeme egzersizleri yapmak kaygınızı kontrol etmek için yardımcı olabilir. Zihninize birçok kaygılı düşünce gelebilir, bunların çoğu da cevabını sizin de bilemeyeceğiniz düşüncelerdir. Bu düşüncelere, ‘Elimden geldiği kadar çalıştım, bundan sonra kalan zamanı da en iyi şekilde değerlendirerek sınavda soruların yapabildiğim kadarını yapacağım’ gibi daha gerçekçi, motive edici ve baskı oluşturmayan yanıtlar verebilirsiniz” diye konuştu.

“Nefes egzersizleri rahatlamanıza katkı sağlayabilir”
Nefes egzersizlerine dikkat çeken Uzm. Dr. Fırat, “Düzenli nefes egzersizi, güvenli yer egzersizi gibi rahatlamanıza yardımcı olacak gevşeme egzersizleri yapmak bedeninize rahatlamayı öğretmek ve stresle baş etmek için faydalı olacaktır. Gevşeme egzersizlerini sınav öncesinde, hatta sınavda kaygılandığınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu egzersizler vaktinizi daha verimli kullanmak ve kaygının olumsuz sonuçlarında sizleri korumak için yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Uyku ve beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli
Sınavdan önce öğrencilere hayatlarında büyük değişiklikler yapmamaları önerisinde bulunan Uzm. Dr. Fırat, şu bilgileri paylaştı:
“Uyku ve beslenme alışkanlıklarınızın sağlıklı olmasına dikkat edin. Sınavdan önce hangi saatte yatacak ve hangi saatte kalkacağınızı planlayarak uygun bir düzen oluşturun. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin, sınav öncesinde hafif bir kahvaltı yapın, fazla şekerli gıdalar almaktan ve aşırı su tüketmekten kaçının. Ders çalışma performansınızda son anda değişiklikler yapmayın, sınav öncesinde nasıl yapmak size rahat hissettiriyorsa o şekilde çalışabilirsiniz. Bazı öğrenciler sınavdan önceki gün çalışmamayı bazı öğrenciler ise hafif tempoda çalışarak bazı konuları gözden geçirmek isteyebilir. Normalden fazla ders çalışmaya çalışıyorsanız, bunun kaygı ile ilişkili olabileceğini kendinize hatırlatın ve kendinizi durdurun.”

Ön tedbirler almak sizi rahatlatabilir
Sınavdan önceki gün kendinizi yormayacak aktivitelerle meşgul olmanın rahat hissetmeye yardımcı olacağını, başka kişilerle vakit geçirmeni iyi gelebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Fırat, “Sınav öncesinde sınava gireceğiniz yeri görmek, nasıl gidileceğini görmek ve rahatsız edici bir durum olup olmadığını anlayıp ön tedbirler almak ve tanıdıklık hissi oluşturması açısından iyi olacaktır. Hava sıcaklığını kontrol edip, sıcaklığa uygun ve rahat olmanıza yardımcı olacak kıyafetler tercih edebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Sınav anında ilk dakikalarda heyecanlanmak normaldir
Sınav anında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Fırat, şunları söyledi:
“Sınav anında öncelikle ilk 510 dakika heyecanlanmanın normal olduğunu kendinize hatırlatın, bu sürekli devam etmeyecek ve bir süre sonra azalacaktır. Birçok öğrenci bu durumu yaşar. Sınav anında üst üste zorlandığınız sorularla karşılaşabilirsiniz ve bu kaygınızı arttırabilir. Her sınavda zor soruların olduğunu, tüm soruların zor olmadığını, tüm öğrencilerin bazı sorularda zorlanacağını kendinize söyleyerek kendi kendinizi telkin edebilirsiniz. Zor olduğunu düşündüğünüz sorularda, çok vakit kaybetmeden sonrasında vakit kalırsa geri dönmek üzere işaret koyup diğer sorulara geçebilirsiniz. Sonrasında baktığınızda çoğu zaman daha rahat bir şekilde çözebildiğinizi görürsünüz. Normal deneme sınavlarında branş derslerini çözerken nasıl bir sıra takip ediyorsanız sınavda da o şekilde yapabilirsiniz. En iyi ve güvenilir yol bildiğiniz yoldur. Sınav anında kaygılandığınız zamanlarda nefes egzersizi yapabilirsiniz. 1 dakika kadar kısa bir sürede kaygınızı kontrol altına almak konusunda oldukça güçlü bir yöntemdir.”

Aileler öğrencilerin kaygısını azaltmalı
Ebeveynlere düşen görevlerden de bahseden Uzm. Dr. Fırat, “Sınava sayılı günler kala gençler için motivasyon oldukça önemlidir. Ebeveynler olarak sizlerin vereceği geri bildirim onların rahatlamasına ve doğal olarak kaygıları ile daha iyi baş edebilmelerine yardımcı olacaktır. Elinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalıştığını, çabasını takdir ettiğinizi, önemli olanın bu olduğunu, bunun sadece bir sınav olduğunu, sonucun onunla ilişkinizde hiçbir değişiklik yapmayacağını dile getirmeniz ve kaygılanmasına neden olacak konuşma içeriklerinden kaçınmanız iyi olabilir. Sınav öncesinde ev içinde ve aile yaşantınızda büyük değişiklikler yapmamaya, var olan düzeni korumaya çalışmak faydalı olacaktır. Tüm sınava girecek öğrencilere başarılar diliyorum” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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