Kene vakalarında ölüm oranı yüzde 5

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kene vakalarında ölüm oranı yüzde 5

İHA

Kene vakalarında ölüm oranı yüzde 5

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Genellikle her yıl 400 civarında yeni vaka tespit edilmektedir. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı(KKKA) ciddi bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 5'tir. O yüzden kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir" dedi.
Yaz aylarında çok sık rastlanan kene vakalarıyla ilgili Samsun Medical Park Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu önemli açıklamalar yaptı. Kene vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve hastalık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına bakıldığında ülkemizde özellikle yaz aylarında görülen bir hastalıktır. Genellikle ateş, bulantı, kusma ve kanama ile seyreder. Sıklıkla kene tutulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu klinik tabloda her zaman gene tutulma hikayesi bulunmayabilir. Kenelerin salgıladıkları sıvılar anestezik etki yapar ve tutunmadan hasta farkında olmayabilir. Bu hastalık özellikle yaz aylarında nemin az olduğu yüksek bölgelerde görülmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, Karadeniz'in İç Anadolu'ya bakan kısımlarında daha sık görülen hastalık zaman içerisinde ülkemizde Anadolu'da yayılım göstermiştir. Genellikle her yıl 400 civarında yeni vaka tespit edilmektedir. Ciddi bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 5'tir. O yüzden kesinlik ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Eğer bir kene tutulması varsa kesinlikle keneye çıplak elle dokunulmamalıdır. Kene ezilmemelidir. Çıkartılma yöntemi biliniyorsa kişi kendisi de keneyi çıkartabilir. Bir sağlık kuruluşuna mutlaka başvurulmalıdır. Kanama ile seyreden ciddi bir hastalık olması sebebiyle korunma önlemleri son derece önemlidir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaya geçidinde otomobil çarpan liseli Berra, öldü
YEREL HABERLER Yaya geçidinde otomobil çarpan liseli Berra, öldü
Uzmanından uyarı: “Aileler LGS öncesi gençlerin motivasyonuna destek olmalı”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: “Aileler LGS öncesi gençlerin ...
Atakum’a itfaiye istasyonu Başkan Demir: “Önceliğimiz halkımızın can güvenliği”
YEREL HABERLER Atakum’a itfaiye istasyonu Başkan Demir: “Önceliğimiz ...
Kırsal mahalle çocuklarına trafik eğitimi
YEREL HABERLER Kırsal mahalle çocuklarına trafik eğitimi
Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Bafra’da fırının kasasından 500 lira çalındı
YEREL HABERLER Bafra’da fırının kasasından 500 lira çalındı
Önce çarpıştılar, sonra ağaçlara çarptılar: 5 yaralı
YEREL HABERLER Önce çarpıştılar, sonra ağaçlara çarptılar: 5 yaralı
Arazi tartışması: 1 yaralı
YEREL HABERLER Arazi tartışması: 1 yaralı
Samsun’da 500 bin çilek fidesi, 11 bin 880 aronya fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun’da 500 bin çilek fidesi, 11 bin 880 aronya ...
Bafra’da okulda bilim fuarı
YEREL HABERLER Bafra’da okulda bilim fuarı
Samsun Valiliği'nden 'organ mafyası' açıklaması
YEREL HABERLER Samsun Valiliği'nden 'organ mafyası' açıklaması
Topaloğlu: “2023 yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Topaloğlu: “2023 yolunda durmadan, yorulmadan ...
Necip Fazıl şiirlerle anıldı
YEREL HABERLER Necip Fazıl şiirlerle anıldı
Samsun'da 10 fabrikanın temeli atıldı İlk etapta 220, gelecekte 3 bin 500 istihdam
YEREL HABERLER Samsun'da 10 fabrikanın temeli atıldı İlk etapta 220, ...
KPSS ücretleri belediyeden Çarşamba Belediyesi bu yıl da KPSS ücretlerini karşılıyor
YEREL HABERLER KPSS ücretleri belediyeden Çarşamba Belediyesi bu yıl ...
Bafra’da yer altı çöp konteyneri dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Bafra’da yer altı çöp konteyneri dönemi başlıyor
19 Mayıs uluslararası festivale dönüşecek
YEREL HABERLER 19 Mayıs uluslararası festivale dönüşecek
Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi ...
Motosikletinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Motosikletinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs ...
Robotlar Atakum’da yarıştı
YEREL HABERLER Robotlar Atakum’da yarıştı
Marketlerden içki çalan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Marketlerden içki çalan 1'i kadın 2 kişi gözaltına ...
Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
Samsun'da MLKP operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da MLKP operasyonu: 1 gözaltı
Samsun’da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu
YEREL HABERLER Samsun’da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.