TEYDEB destekleri iş dünyasına tanıtıldı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığının ArGe destekleri, iş dünyasına tanıtıldı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Teknopark ve OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ArGe Destekleri Bilgilendirme Etkinliği düzenlendi.

İş dünyası temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, bilginin önemine değinerek, “Francis Bacon’ın dediği gibi ‘Bilgi Güç Kaynağıdır’. Herhangi yeni bir ürün üretmek ya da var olan ürün ya da proses üzerinde değişiklik yapmak olarak tanımlanan ArGe'nin temelini bilgi ve bilim oluşturmaktadır. Teknoloji dünyası, her geçen gün değişen, gelişen çehresi ve insanlığın hizmetine sunduğu buluşlarıyla sessiz ve sürekli bir hareket halindedir. Şüphesiz, yüksek teknolojiyi bugünkü durumuna getiren, bu alanda söz sahibi ülkelerin yıllardır sürdürdüğü ArGe çalışmalarıdır. Bu bağlamda ülkemizde ArGe faaliyetleri sürdüren ve destekleyen en önemli kurumlardan biri olan TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle Türk sanayisinin araştırmateknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmasını önemsiyoruz. KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın ArGe kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan, teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artmasının hedeflendiği ArGe desteklerine dair bilgilendirme toplantısının tüm katılımcılar için faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Samsun TSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda söz alan TEYDEB Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Selçuk Selek ise, sunum eşliğinde özel sektöre yönelik verilen destek programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Selek, yaptığı konuşmada, TEYDEB’in özel sektör kuruluşlarının araştırmateknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğini desteklemek ve Türk sanayisinin araştırmateknoloji geliştirme yeteneğinin yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla hizmet verdiğini ifade etti.

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