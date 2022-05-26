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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST Azerbaycan’da Samsun ilgisi

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bakü'de düzenlenen 'TEKNOFEST Azerbaycan'da tanıtım standı açtı. Şehrin tanıtımını yaptı. İlginin hayli yüksek olduğu ifade edildi. Samsun standını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaret etti.

TEKNOFEST Azerbaycan’da Samsun ilgisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bakü’de düzenlenen ‘TEKNOFEST Azerbaycan’da tanıtım standı açtı. Şehrin tanıtımını yaptı. İlginin hayli yüksek olduğu ifade edildi. Samsun standını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaret etti.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen ‘TEKNOFEST Azerbaycan’ başladı. Bakü'de, 2629 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ‘TEKNOFEST Azerbaycan’da Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi kurdukları tanıtım standı ile yerini aldı. Türkiye’de TEKNOFEST 2022’ye ev sahipliği yapacak olan Samsun’un standı büyük ilgi görüyor.
Samsun standına gelen ziyaretçilere kentin tanıtımı ile ilgili broşürler, kitapçıklar ile çeşitli hediyeler veriliyor. Katılanlara, Samsun’un doğal güzellikleri, tarihi ve turizm merkezleri anlatılarak, sosyal, ekonomik ve tarihi önemi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Özellikle gençler tarafından Samsun standına yoğun ilgi gösterildi.
Öte yandan Samsun standını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaret etti. Bakan Varank, stantta gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
Bakü’deki etkinlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sami Çapacıoğlu da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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