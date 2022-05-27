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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

İHA

12. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, “12. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi”ne ev sahipliği yaptı.
Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme Akreditasyon Derneği (TEPDAD) ve Türk Tıp Eğitimi Derneğinin iş birliği ile düzenlenen kongreye; farklı üniversitelerden tıp fakültesi dekan ve dekan yardımcıları, öğretim elemanları, öğrenciler ve Azerbaycan’dan gelen konuklar katıldı. Uluslararası konuşmacıların olduğu kongreye video konferans yoluyla Dr. Roger Daglius Dias, Dr. Thomas C. Reeves, Dr. Teresa M. Chan; uydu oturumu üzerinden de Dr. Simon Maxwell iştirak etti.

Farklı akademik içerik ve etkinlikler
Kongrede 4 konferans, 4 panel, 1 forum, 1 öğrenci oturumu, 1 uzmanıyla buluşma oturumu gerçekleştirilerek 3’ü yurt dışından olmak üzere toplam 19 konuşmacı panel ve konferanslarda yer aldı. 9 oturum başkanının bulunduğu kongrede 5 uzman konuşmacı katılımcılarla buluşurken sözlü ve poster sunumlarında ise 16 oturum başkanı görev aldı.
Kongreye kabul edilen 124 bildiriden 20 tanesi sözlü bildiri, 104’ü ise poster bildiri olarak seçildi. Yanı sıra, tıp eğitimi alanında kuramsal tartışma ve uygulamaların çalışıldığı 6 kurs ile öğrencilere yönelik 3 kurs programı düzenlendi.
Yurt dışından katılan konuk Dr. Roger Daglius Dias, kongrenin ilk günü “Tıp Eğitiminde Örgütsel Değişim” başlıklı konferansını verdi. Arkasından “Türkiye’de Tıp Eğitiminde Değişimin Yönü” başlıklı konferansla söz konusu değişim; Tıp Dekanlar Konseyi, TEPDAD, Tıp Eğitimi çalışanları ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından değerlendirildi.
İkinci gün Dr. Belgin Aydıntan “Değişimde Kurum Kültürü ve İklimi” başlıklı konferansıyla katılımcılara hitap etti. Farklı tıp fakültelerinde yaşanan değişimler ise “Tıp Fakültelerinin Değişim ve Liderlik Deneyimleri: Türkiye Örneği” panelinde tartışmaya açıldı.
Öğleden sonraki ikinci oturumda da uluslararası bir örnekle “Azerbaycan'da Sağlık Profesyonellerinin Eğitimindeki Değişim” teması ele alındı. “Değişim ve Gelecek” panelinde ise yaşam tarzında yaşanan değişimler, tıp hizmet talebi ve sunumundaki değişimler ve değişimin eğitim ve tıp eğitimine yansımaları gündeme geldi. Uluslararası konuklardan Dr. M. Teresa Chan verdiği konferansla “Değişen Tıp Eğitimi Bağlamında Eğitim Teknolojisi”ni odağa aldı.
Kongrenin son günü bu yıl ilk kez düzenlenen “Uzmanıyla Buluşma” oturumuyla tıp eğitimi alanında belirlenen 5 konuda uzman kişiyle tıp eğiticilerinin ve öğrencilerin bir araya gelmesi sağlandı. Öte yandan düzenlenen forum ile “Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı ve Tıp Eğitimi” geniş katılım ile mercek altına alındı. Son günde konuşmacılardan Dr. Thomas C. Reeves’ın “Tıp Eğitimi Bağlamında Tasarım Temelli Araştırma ve Eylem Araştırması” adlı konferansı takip edildi.

“Tıp Eğitiminde Değişim ve Liderlik” temalı öğrenci çalıştayı
Yoğun program akışıyla devam eden “XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi”nde, Tıp Eğitimi Geliştirme Derneğinin çatısı altında 2018 yılında oluşturulan öğrenci ağı, bu yıl kolaylaştırıcıları ile birlikte “Tıp Eğitiminde Değişim ve Liderlik” başlıklı öğrenci çalıştayına imza attı. Çalıştayda; Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği Öğrenci Ağı temsilcilerinin yanı sıra OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve farklı fakültelerden gönüllü öğrenciler hazır bulundu.
Tıp ve sağlık profesyonellerinin eğitimi alanında çalışmalar yapan, iyi örnekleri uygulamaya aktaran ve bu çalışmalardan yararlanacakları bir araya getiren “XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi” dopdolu içeriğiyle verimli ve başarılı bir biçimde tamamlanırken daha üretken bir geleceğe yönelik umutları tazeledi.
Kongrenin sosyal program etkinlikleri kapsamındaki gezide de Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ziyaret edildi.

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