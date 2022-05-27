Telef olan hayvanlar sanat eserine dönüşüyor

Samsun’da hobi olarak tahnitçilik sanatıyla ilgilenen sağlıkçı Osman Çalışkan, doğal yolla telef olmuş hayvanları sanat eserine dönüştürüyor. Bölgenin tek tahnit sanatçısı Çalışkan, 150'nin üzerindeki eserleriyle sergi açmayı hedefliyor.

Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan bölgenin tek tahnitçisi sağlık personeli Osman Çalışkan, yasal yolla avlanan ya da doğal ölümü gerçekleşmiş hayvanların içini dolduruyor. Çocukluğunda merak saldığı tahnitçilik sanatını 12 yıldır aldığı eğitim sonunda fiiliyata geçirdiğini ifade eden Osman Çalışkan, şimdiye kadar 150’nin üzerinde kuş ve yaban hayvanı tahnit etti. Çalışkan, hayvan çeşitliliğini artırarak sanatını sergilemeye hazırlanıyor.



Hayvan anatomisini bilmek, yorumlamak gerekiyor

Tahnitçilik sanatının çok ince ve hassas el becerisi gerektirdiğini söyleyen Çalışkan, “Her hayvanın kendine ait anatomisi var. Coğrafyasına, yaşam biçimine göre farklı adaptasyonları var. Memeliler, kuş, balık, sürüngen, yaban hayvanları bunları tahnit etmek için doğal yaşam alanlarını çok iyi bilmek, yorumlamak gerekiyor. Her bir canlının kendine özgü deri ve postları var. Bunlara bağlı olarak sanatı ince şekilde işlemek gerekiyor. Tahnit, yaşamı sonlanmış canlılara tekrar hayat verme sanatıdır” diye konuştu.

Taxidermy sanatını Türkiye’de yapan sayılı kişi olduğunun altını çizen Çalışkan, sabır ve soğukkanlılık gerektiren bir sanat olduğunu ancak becerilerin geliştirilmesiyle zevkli ve duygusal bir işe dönüştüğünü vurguladı.

Önceki hafta elektrik tellerine takılarak telef olan bir leyleğin mahalle sakinleri tarafından kendisine ulaştırıldığını belirten Çalışkan, “Doğaya saygımız ve sevgimiz sonsuz. Bizim ilgi alanımız yaşamı sonlanmış canlılarla. Arkadaşlarımız elektrik akımına kapılarak yaşamı sonlanan bir leyleği bana teslim ettiler. Duruma çok üzülen mahalle sakinlerine leyleğin tahnitini gösterdiğimde çok mutlu oldular. Ona bir can veremedik ama doğadaki son görünümüyle uzun yıllar yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Doğasever biri olduğunu kaydeden Osman Çalışkan, kendi imal ettiği kuş yuvalarıyla evinin bahçesinde de yüzlerce küçük tür kuşlara ev sahipliği yapıyor. Büyük kuşları da unutmayan Çalışkan, yuva direğinin zirvesine ise leylek yuvası inşa etti.

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