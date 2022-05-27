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Yazıcı: "TEKNOFEST’te olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” OMÜ’de TÜBİTAK-TEYDEB bilgilendirme etkinliği yapıldı

İHA

Yazıcı: "TEKNOFEST’te olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” OMÜ’de TÜBİTAK-TEYDEB bilgilendirme etkinliği yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, TEKNOFEST Karadeniz'de olumlu sonuçlar alacaklarını düşündüğünü söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Samsun Teknopark ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) ortaklığında ‘TÜBİTAKTEYDEB Bilgilendirme Etkinliği’ düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk Selek’in sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan, Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

“ARGE ödeneğinde revizyon yaptık”
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “OMÜ’de yapılan bilimsel araştırmaların, araştırma geliştirme (ARGE) ödeneğinden destek alabilmesi için biz uygulamayı değiştirdik ve ARGE’ye ayrılan ödeneği performans ölçeğine göre yeniden şekillendirdik. Üniversitede hayata geçirdiğimiz yapılanmada ARGE performans kriterleri oluşturduk, belirlediğimiz kriterleri karşılayan öğretim üyelerine ayrıcalık tanıdık. Bu sayede son 1 buçuk yılda 2 sefer revize ederek önemli sonuçlar elde ettik” dedi.

"TEKNOFEST’te olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum”
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin (TEKNOFEST) bu sene Samsun’da gerçekleşeceğine dikkat çekerek, “Yılbaşından önce çağrılı proje olarak TEKNOFEST Karadeniz için özel çağrıya çıktık ve 20’nin üzerinde proje elimize ulaştı. Bu projeler Üniversite tarafından desteklendi. Ayrıca şehrimizde projelerin hayata geçmesi için ilk kez teknoloji atölyeleri kurduk. Bu sayede TEKNOFEST’te olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Lisans öğrencilerine proje eğitimi”
OMÜ’de ilk kez lisans seviyesinde öğrencilere proje eğitimi ve proje desteği de vermeye başladıklarını vurgulayan Yazıcı, “Öğrenciler projelerini sunuyorlar ve tecrübe ediniyorlar. Biz burada Üniversitemizin zayıf ve güçlü yönlerinin farkındayız, başkanımızın özellikle bu konferansla bizlere vereceği bilgiler doğrultusunda kendi yapmamız gerekenleri önümüzdeki hafta başta OMÜTTO olmak üzere ARGE birimlerimizle yapacağımız toplantıda değerlendireceğiz. Eksik olduğumuz alanlarda öğretim üyelerimizi ve ARGE birimlerimizi teşvik edecek çalışmalar yapacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Etkinlik akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

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