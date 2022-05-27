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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Devlet Hastanesi’ne 'anne dostu' unvanı

İHA

Çarşamba Devlet Hastanesi’ne 'anne dostu' unvanı

Çarşamba Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ‘Anne Dostu Hastane’ unvanı almaya layık görüldü.
Hastaneyi ziyaret ederek ‘Anne Dostu Hastane’ belgesini Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin ve doğum servisi çalışanlarına veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, bu başarıdan dolayı tüm çalışanlara teşekkür ederek, emeği geçenleri tebrik etti.

“Samsun anne ve bebek dostu hastane çalışmalarında etkin bir şehir”
Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Yürütülen uzun soluklu çalışmalar sonucunda şu an ilimizde 2 hastanemiz Anne Dostu Hastane; 25 sağlık kurumumuz ve 416 aile hekimliği birimimiz Bebek Dostu; 4 hastanemiz de ‘Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Dostu’ unvanlarına sahip olarak hizmet veriyorlar. Bu yönüyle daha önce Sağlık Bakanlığımızdan Bebek Dostu İl ve Altın Bebek Dostu İl unvanlarını alan Samsun’un ‘Anne ve Bebek Dostu Şehir’ olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çarşamba Devlet Hastanemiz de bu çalışmalar çerçevesinde Samsun’da ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını Sağlık Bakanlığımızdan almaya hak kazanan ikinci hastanemiz oldu. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede kriterleri yerine getirdiği tespit edilen Çarşamba Devlet Hastanesi böylece Samsun’un 2’inci, Türkiye’nin ise 76’ıncı anne dostu hastanesi oldu” dedi.

“Hedefimizi normal doğumun özendirilmesi”
Müdür Oruç, “Anne dostu hastane çalışmalarında öncelikli hedefimizi normal doğumun özendirilmesi ve sağlıklı olanın normal doğum olduğu konusunda annelerimizi bilgilendirmek oluşturuyor. Bu çerçevede normal doğumu özendirmek için annelerimize tek kişilik doğum ünitelerinde hizmet vererek, odalarından çıkmadan, hasta mahremiyetine uygun şekilde doğum yapma imkânı sunma yönünde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak amacımız bu süreci daha güçlü bir şekilde sürdürerek ilimizdeki tüm sağlık tesislerimizde anne sağlığı ve doğum hizmetlerimizin kalitesini yükselterek, doğumun ideal koşullarda tek kişilik odalarda, en az müdahaleyle normal olarak gerçekleşmesinin sağlamak. Bu çalışmalara destek veren, özveriyle çalışan ekiplerimize ve gereken düzenlemeleri ivedilikle tamamlayan tüm sağlık tesislerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte Samsun halkına daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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