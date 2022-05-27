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Başkan Demir: “Azerbaycan ile güçlü ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz”

İHA

Başkan Demir: “Azerbaycan ile güçlü ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz”

– Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Azerbaycan ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Mustafa Demir, kardeş şehir Sumgayıt’ın misafiri oldu. Sumgayıt Valisi Zakir Ferecov ve Sumgayıt Belediye Başkanı Serviz Süleymanov ile görüşen Başkan Demir, "Burada 'iki devlet bir millet' sözünün ne kadar doğru olduğunu gördük. Azeri kardeşlerimizin gönlündeki Türkiye sevdasının ne kadar büyük olduğunu bize gösterdikleri yakınlık ve dostluk ilişkileri ile bir kez daha yaşadık" dedi.
Bakü’de yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için Azerbaycan'a giden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet burada Samsun'un kardeş şehri olan Sumgayıt'ı ziyaret etti. Sumgayıt Valisi Zakir Ferecov ve Sumgayıt Belediye Başkanı Serviz Süleymanov tarafından ağırlanan Başkan Demir ve beraberindekiler şehir temasları çerçevesinde Sumgayıt’ın Hazar Denizi’ne açılan kapısı Barış Bulvarını gezdi. 2003 tarihinde vefat eden Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Müzesi ile Şah Mat Santranç Merkezi'ni ziyaret etti. Daha sonra da Hocalı ve Karabağ Şehitliği'ne geçerek dua etti.
Azerbaycan temaslarında yakınlık ve büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Burada 'iki devlet bir millet' sözünün ne kadar doğru olduğunu gördük. Türkiye Türkleri gibi Oğuz boyundan olan Azeri Türklerinin gönlünde yatan Türkiye sevdasının ne kadar büyük olduğunu da bize gösterilen yakınlık ve dostluk ilişkileri ile yaşadık. Tarihin her döneminde birbirine kardeş olan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki sarsılmaz dostluğun temelinde mukaddesat, hürriyet ve istiklal azmi vardır. Can Azerbaycan ve Türkiye’mizi, bu iki devleti ve necip tek milletini tanıyanlar çok iyi bilir ki; Türkiye olmadan Azerbaycan ve Azerbaycan olmadan da Türkiye kesinlikle düşünülemez. Bu manada Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Can Azerbaycan’ımızla olan güçlü ilişkilerimizin daha da güçlenmesi noktasında çok özel adımlar atmaya devam edeceğiz. Samsun'un kardeş şehrimiz Sumgayıt ile daha sıkı bir şekilde ticari, sosyal, ekonomik, sanatsal ve kültürel bağlarını güçlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün de burada bize gösterdikleri misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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