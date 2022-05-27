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Samsun’da 223 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü 145 mahallede çalışmalar devam ediyor SASKİ Olağan 1. Genel Kurul Toplantısı

İHA

Samsun’da 223 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü 145 mahallede çalışmalar devam ediyor SASKİ Olağan 1. Genel Kurul Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, 2020 ve 2021 yıllarında 223 kırsal mahalleye içme suyu getirdiklerini, su sıkıntısı yaşayan 145 kırsal mahallenin içme suyu sorunun ise en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.
SASKİ Olağan 1. Genel Kurulu Toplantısı 2. Birleşimi Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında 7 gündem maddesi görüşüldü. Tüm maddeler meclis üyelerinin ‘oybirliği’ ile karara bağlanırken, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, kurumun faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“223 kırsal mahalleye içme suyu verildi 145 için çalışmalar sürüyor”
İçme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını hızla yürüttüklerini ifade eden Bahattin Yanık, “Samsun ve ilçelerinin tamamında yatırım ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu işlemlerin bazılarını yüklenici firma marifetiyle bir kısmını da ekiplerimizle yapıyoruz. İçme suyu ve kanalizasyon anlamında çok güçlü bir ekibe sahibiz. 2020 ve 2021 yılında Samsun genelinde toplam 223 kırsal mahalleye su verdik. Şu anda da devam eden çalışmalarımız var. Atakum, 19 Mayıs, Vezirköprü, Tekkeköy, Havza, Kavak, Asarcık, Ayvacık gibi tüm ilçelerin kırsal ve zor ulaşılan mahallerine içme suyu getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Tankerle su çıkarmanın zor olduğu kırsal mahallelere bile içme suyu götürme noktasında çalışmalarımız sürüyor. Şuana kadar su sorununu çözdüğümüz köylerin haricinde su sıkıntısı yaşayan 145 kırsal mahalle var. Bunun da önemli bir kısmı 2022, geri kalanını da 2023’de çözüme kavuşturacağız” dedi.

Sayaca ulaşılamayan ve su tüketimi olmayan abonelerden ‘sayaç okuma hizmeti iş kaybı bedeli’ alınacak
“Sayaç okuma hizmeti iş kaybı bedelinin alınması ve bu bedeli belirlemeye genel kurulun yetkili kılınması” teklifi de mecliste görüşüldü. Teklif kapsamında 1 takvim yılı içerisinde toplam 2 aydan fazla kilit altında olup sayaca ulaşılamayan ve su tüketimi olmayan aboneler için sayaç okuma personeli ve hizmet aracı giderlerinin karşılanması için fatura başına ‘Sayaç okuma hizmeti iş kaybı bedeli’ alınmasını içeren madde oybirliği ile kabul edildi. Meclis tarafından bu bedel fatura başına 4 TL olarak belirlenirken, MHP Gurup Başkanvekili Cemallettin Kola’nın önerisi ile maddeye “Sayaç başına ayda 1’den fazla sayaç okuma hizmeti iş kaybı faturası kesilemeyecek” notu eklendi.
Öte yandan toplantıda ayrıca SASKİ’nin 2022 yılı bütçesine 338 milyon TL ek ödenek ilave edilmesi maddesi de kabul edilerek karara bağlandı.

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