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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Bağımsızlığa Geçilen Eşik Samsun” sergisi beğeni topladı

İHA

“Bağımsızlığa Geçilen Eşik Samsun” sergisi beğeni topladı

Atakum Belediyesi ile Sanat Köprüleri Topluluğu iş birliğiyle Türkiye’nin dört bir yanından sanatçının eserleriyle oluşturulan “Bağımsızlığa Geçilen Eşik Samsun” karma sergisi açılışı yapıldı. Sergide yer alan eserler sanatseverlerden tam not aldı.
Sanat Köprüleri Topluluğu ve Atakum Belediyesi iş birliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi destekleriyle Bağımsızlığa Geçilen Eşik Samsun karma sergisinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki sergide Türkiye’nin dört bir yanından 48 sanatçının bir araya geldiği sergide 110 tane eser sergilendi. Türk İslam sanatları, güzel sanatlar ve Anadolu el sanatları alanlarındaki usta eserler sergi ziyaretçilerinden büyük beğeni aldı.
Sergi açılışında konuşan Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, “Ekonomik, teknolojik ve bilim alanındaki gelişim sanat olmadan, onlara bir ruh giydirmeden mümkün değil. Türk İslam sentezi, geleneksel, çağdaş, modern anlayış hepsi bu ülke insanlarının içselleştirdiği değerler. Bütün bunları karma sergi içerisinde göreceğiz. Atakum diğer ilçelerden farklı bir ilçe. 230 bini geçen nüfusumuzu aynı zamanda sanatla da beslememiz gerekiyor. Bu sanatsal faaliyetlerin hem diğer kamu kurumları hem de belediyemiz eliyle sokaklarımızın her köşesinde görmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Yine sanatta buluşalım”
Atakum Belediye Başkan Vekili Füsun Uzun ise yaptığı konuşmada, “Atakum Belediye Başkanımız Sayın Av. Cemil Deveci il dışında olduğundan açılış programına katılamadı. Sizlere sevgilerini ve selamlarını gönderdi. Bu gençlik merkezinin yapımında emeği geçen Atakum Belediyesi yöneticilerine ve personeline ayrıca teşekkür ederim. Bu sanat etkinliğinde katkısı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ve tüm emeği geçenlere de teşekkür ederim. Sanat günlerinde tekrar birlikte olmak umuduyla saygılarımla” diye konuştu.
Sanat Köprüleri Başkanı Mimar Ufuk Soydemirgil’de etkinliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirildiğini belirterek, “Sanat Köprüleri sivil ve toplum kuruluşumuzun açılışını birlikte yapacağımız panel, sergi, söyleşiler ve canlı performanslarımıza ev sahipliği yapan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nin mimarı Atakum Belediye Başkanımız ve Atakum Kaymakamımız başta olmak üzere bu projenin tüm emekçilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sanatkarlardan panel
Sergi açılışının ardından, “Türk Aklına Doğru Yeniden Sanat Tasavvurumuz” başlıklı panel düzenlendi. Panelde, ahşap sanatkarı Suat Yazıcı, kültür tarihçisi yazar Saliha Malhun, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kültür Sanat Grubu Başkanı Necdet Eraslan, birleşik sanatlar bilim uzmanı Mehtap Araz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ramazan Tilki, tezhip sanatkarı Aynur Uğurlu’nun katılımıyla gerçekleşen panelde katılımcılar alanlarıyla ilgili bilgi verirken sanatseverlerin merak ettiği konuları da aydınlattı. Birçok sanatçının yer aldığı etkinlik, workshop ve canlı sanat performansları ile 28 Mayıs Cumartesi günü de Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde devam edecek.

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