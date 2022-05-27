Samsunspor´un formasını taraftar seçecek 

Samsun DHAYılport Samsunspor 2022-2023 futbol sezonunda takımın giyeceği kırmızı formasını taraftarlarına seçtiriyor.
Karadeniz ekibinin resmi Fan tokeni $SAM 'dan alan taraftarlar kendi oylarıyla kırmızı beyazlıların iç saha forması olan kırmızı formasınının dizaynını seçecek.
27 Mayıs Cuma itibariyle başlayan oylamada 6 farklı forma dizaynı taraftarların beğenisine sunulacak. 3 Haziran Cuma günü sonlandırılacak oylamada en fazla beğeni alan tasarım, önümüzdeki sezon Yılport Samsunspor´un saha içinde giyeceği ve Samsunspor´un mağazalarında satılacak olan formalardan biri olacak. YÜKSEL YILDIRIM: DÜNYANIN HER YERİNDE TARAFTARLARIMIZI BİRLİKTE KARAR VERME SÜRECİMİZE DAVET EDİYORUZ. İlk kez futbol formalarından birinin taraftarların oyları ile belirlenecek olmasının kulüp-taraftar ilişkisi anlamında önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "İlk kez taraftarlarımızın oylarıyla forma seçiyoruz. Tüm Yılport Samsunspor taraftarlarını yeni sezonda takımımızın giyeceği formayı seçmeye davet ediyorum. Gelin, takımınıza destek olun, $SAM Fan Token alarak Samsunsporluluk gururunu yaşayın ve yeni formamızın seçimini siz yapın. Yeni sezonda futbolcularımızla ve taraftarlarımızla el ele vererek yeni formalarımızla yeni zaferlere yürümek istiyoruz."ALTUĞ ÖZTÜRK : ARMASINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK´ÜN YER ALDIĞI BİR FUTBOL TAKIMININ FORMASININ TARAFTARLARCA SEÇİLECEK OLMASI HEYECAN VE GURUR VERİCİ BİR DURUM. Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise şu açılamaları yaptı: "Armasında Mustafa Kemal Atatürk´ün yer aldığı bir futbol takımının formasını Socios.com uygulamasını kullanan taraftarların seçecek olması bizim için de heyecan ve gurur verici bir durum. Premier Lig´den La Liga´ya, NBA´den Formula 1´e, İtalya Futbol Federasyonu´ndan UEFA´ya kadar 25 farklı ülkeden, 130´ya yakın global iş ortağı bulunan Socios.com ekosistemindeki partnerlerimizle bugüne kadar birçok oylama yaptık. Bu oylama içlerindeki en anlamlı oylamalardan biri olacak."
DHA-Spor Türkiye-Samsun
2022-05-27 17:59:31
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