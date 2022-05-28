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Başkan Yılmaz: “Azmi Yılmaz’ın KİB yönetimine seçilmesi Samsun için gurur verici”

İHA

Başkan Yılmaz: “Azmi Yılmaz’ın KİB yönetimine seçilmesi Samsun için gurur verici”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Azmi Yılmaz’ın Karadeniz İhracatçılar Birliği (KİB) Genel Seçimleri sonucunda yeniden KİB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinin Samsun için gurur verici olduğunu söyledi.
ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTB üyesi Özyılmaz Fındık Ticaret ve Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Yılmaz’ı, Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Seçimleri sonucunda yeniden KİB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinden ötürü tebrik etti. Kazım Yılmaz, tebrik mesajında, “Borsamız üyelerinden, Tu¨rkiye’nin 500 bu¨yu¨k sanayi kurulus¸u arasında yer alan, Özyılmaz Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Yılmaz'ın Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Seçimleri sonucunda yeniden KİB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olması Samsun için gurur vericidir. Camiamız adına Yılmaz'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.
Özyılmaz Fındık Ticaret ve Limited Şirketi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde İstanbul Sanayi Odası (I·SO) tarafından du¨zenlenen, “Tu¨rkiye’nin 500 Bu¨yu¨k Sanayi Kurulus¸u” aras¸tırmasının 2020 yılı sonuc¸larına go¨re Karadeniz Bo¨lgesi’nde u¨retim faaliyetleri go¨stererek 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 408’inci sırada yer alarak Karadeniz Bölgesinde ilk sıralara yükselmişti.

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