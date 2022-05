Ortopedi sandalyelerine kavuşan engelli çocukların büyük sevinci 6 bin euro değerindeki 2 engelli sandalyesini hibe ettiler

Samsun'da yaşayan gurbetçi Olgun Aydoğan ile Hollandalı iş adamı Ron Gezelle tarafından alınan ve her biri 6 bin euro değerinde olan iki ortopedik engelli sandalyesi, ihtiyaç sahiplerine verildi. Sandalyelerine kavuşan engelli minikler ise büyük sevinç yaşadı.

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yıllardır Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve özellikle Samsun’da yüzlerce engelli vatandaşa akülü veya manuel sandalye dağıtmaya devam eden gurbetçi Olgun Aydoğan ve Hollandalı iş adamı Ron Gezelle, bu kez iki engelli çocuğu sevindirdi. Bu kapsamda Olgun Aydoğan Hollanda’dan getirdikleri 2 adet ortopedik engelli sandalyelerini Samsun’da ihtiyaç sahibi aileye dağıttı. İlk olarak sandalye Canik ilçesinde yaşayan ve serebral palsi hastası olan Yaşar Can Acar isminde bir miniğe verildi. Sandalyeyi görünce mutluluğu yüzünden okunan Yaşar Can’ın hayatı daha kolaylaşacak.

Sandalye sayesinde 6 yaşındaki serebral palsi hastası oğlunun rahatlıkla dışarı çıkabileceğini söyleyen anne Yurdagül Acar, “Gittiğimiz okulun müdür arabanın çok fonksiyonlu olduğunu söyledi. Gerçekten dediği kadar varmış. Verenlerden Allah razı olsun. İnşallah Yaşar Can’ı da buna oturtmaya alıştıracağız. Yaşar Can sürekli kasılan bir çocuk olduğu için oturmayı sevmiyor. Bu araba fonksiyonları nedeniyle daha iyi olacak. Sokağa daha rahat çıkacak. Kendisini taşıması da artık çok zor. Yaşar Can artık 17 kilo oldu. Bununla hayatımız çok kolaylaşacak inşallah” dedi.



“Zincirleme olarak örnek olmasını istiyorum”

Gurbetçi Olgun Aydoğan, “Bu çocuğumuzun mutluluğunu görmek her şeye değer. Aileden sadece ricam, çocuğumuz biraz büyüyünce araca da ihtiyacı kalmadığı zaman bu aracı ihtiyacı olan bir başka kişiye vermeleridir. Zincirleme olarak örnek olmasını istiyorum. Amaç burada yardım veya hayır değildir. Bu tamamen sosyal sorumluluk projesidir. İnsanların ellerinde geldiği kadar küçük dokunuşlarla bazı insanlarımızın, çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırabilirler. Sizlerin böyle mutluluğunu görünce Hollanda'daki arkadaşımız Ron Gezelle de mutlu oluyor" diye konuştu.

Yaşar Can Acar'a ortopedik sandalye hediye eden Olgun, akabinde Canbay ailesinin 3 yaşındaki kızlarına da sandalye hediye etti.

