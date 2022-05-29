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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sandıkçı, sınava girecek adaylara verdiği sözü tuttu

İHA

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki Kamu Personeli Sınavı'na (KPSS), Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek adaylara bu yıl da destek sağlayacaklarını duyurarak gençlere verdiği sözü tuttu.

Başkan Sandıkçı, sınava girecek adaylara verdiği sözü tuttu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki Kamu Personeli Sınavı’na (KPSS), Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek adaylara bu yıl da destek sağlayacaklarını duyurarak gençlere verdiği sözü tuttu.

KPSS başvuru desteği
İlçedeki Kamu Personeli Sınavı’na (KPSS) girecek ihtiyaç sahibi adayların başvuru ücretleri bu yıl da Canik Belediyesi tarafından karşılanıyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ikamet eden tüm ihtiyaç sahibi KPSS adaylarının bu destekten yararlanabileceğini açıkladı. Eğitime destek kapsamında ilçede yürütülen her faaliyete katkıda bulunduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, KPSS başvuru ücreti desteğinden yararlanmak isteyen genç adayların 2 Haziran 2022 tarihine kadar Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi’ne müracaat etmesi gerektiğini duyurdu.

LGS ve YKS'de “Başarı Sizden Destek Bizden"
Canik Belediyesi’nin, ilçedeki LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin sınav motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü “Başarı Sizden Destek Bizden” kampanyası bu yıl da devam ediyor. İlçede okuyup LGS başarı sıralamasında%1’lik dilime giren öğrencilere tablet ve gram altın hediye edecek olan Canik Belediyesi %5’lik dilime girenlere tablet, %10 dilimine girenlere ise akıllı saat hediye edeceğini bildirdi.

Hediye Yağmuru
Canik Belediyesi, ilçede okuyup Yükseköğretime Geçiş Sınavı YKS'ye girecek öğrenciler için hazırladığı hediyeleri de duyurdu. Buna göre; YKS başarı sıralamasında ilk 500’e giren öğrencilere laptop, ilk 5000’e girenlere cep telefonu, ilk 50000’e giren adaylara ise tablet hediye edilecek.

“Gençler bizim geleceğimiz"
Canik ilçesinde genç nüfus oranının yüksek olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Genç kardeşlerimizin başarılı olmaları adına her fırsatta onların yanındayız. Onlar bizim geleceğimiz. Gelecekte bu ülkeyi bu gençler idare edecek. Geleceğin bilim insanları, sporcuları, sanatçıları ve ülkemiz için, insanımız için değer üretecek yetenekler bu gençler arasından çıkacaktır. Hepsi bizim için değerli ve biriciktir” diye konuştu.

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