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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’dan üç ülkeye doğaltaş ihracatı

İHA

Samsun’dan üç ülkeye doğaltaş ihracatı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası’nda işlenen taşlar Rusya'nın da yer aldığı 3 ülkeye ihraç ediliyor, iç piyasada ise 8 ile gönderiliyor.
Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Adalar mevkisinde 20 bin metrekarelik arazi üzerinde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi'nde Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan tonlarca ağırlıktaki dev kayalar işlenerek sanat eseri ve şehir mobilyasına dönüştürülüyor. Aylık ortalama 6 bin ila 8 bin metrekare arasında plaktaş ile 250 ton küptaş üretiliyor. Bilgisayar ortamında çizilen iki boyutlu figürlere son şeklini veren taş ustaları, kent estetiğini artıran sanatsal motiflere imza atıyor. Granit ve ahşabın birleştirildiği tasarımlarda koltuk, masa, çalışma masaları, bahçe mobilyaları, şömineler, sallanan sandalyeler ve şezlonglar ise en çok dikkat çeken ürünler oluyor.

Hem yurt içine hem yurt dışına taş sevkiyatı yapılıyor
57 personelle üretim yapılan tesiste yıllık 15 bin ton blok taş işlenerek 100'den fazla esere dönüştürülüyor. Fabrikada gerçekleştirilen çalışmalar ile hem belediye projelerine ürün temini sağlanıyor hem de sektörden gelen taleplere cevap verilerek ürün satışları gerçekleştiriliyor. Yurt içinde taş gönderilen iller arasında Kocaeli, Kayseri, Ankara, Elazığ, Hakkari, İzmir, İstanbul ve Afyon yer alırken yurt dışında ise Almanya, Rusya ve Kıbrıs başta olmak üzere farklı bir çok ülkelere ürün sevkiyatları yapılıyor.

2022 yılında 20 milyon ciro hedefi
2021 yılında 17 milyon lira ciro yapıldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2022 yılı sonunda ise hedeflerinin 20 milyon ciro olduğunu ifade etti. Kıbrıs, Almanya ve Rusya'ya ihracatlarının devam ettiğini söyleyen Başkan Demir, "Burada en önemli şey, üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasıdır. Zamanla ihracatımız daha da artacak. Önümüzdeki yıl yurt içi satışımızı ve ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat, bizim olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.
Fabrikanın sıfır atık prensibi ile çalıştığına da dikkat çeken Başkan Demir, “Taşın işlenmesi sonucu atıl kullanılmayan atık malzemeler yine belediye hizmetlerinde dolgu malzemesi olarak, beton yolların yapımında kullanılıyor. Atık ürünün geri kazanımı ile belediyemiz masraflarını yarı yarıya indirerek bütçemiz ciddi bir tasarruf elde ediyor. Bu anlamda kendi kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirimizle gider kalemimizi asgariye indiriyoruz. Çünkü bizim derdimiz Samsun'u her konuda marka şehir haline getirmek. Şehrimizin değerine değer katmak için gayretle çalışıyoruz. Samsun’da uygulanan birçok proje sayesinde üreten Samsun olarak ülkemizin kalkınmasına destek veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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